瑞安房地產（0272）有意增加商業地產及租金收入，集團董事總經理兼財務總裁孫希灝表示，中期目標會將商業地產及租金收入佔總收入三成或以上比重，但是非短期內一、兩年的事情，而是三、四年後。可見未來一段時間，集團仍以售樓為主要收入來源，並随今年下半年開盤銷售，該集團有信心可達全年售樓收入100億元（人民幣、下同）的目標。

孫希灏指，瑞房的商業地產估值逾410億元，開發中項目亦值320億元。集團有意擴大上海的商業地產及管理項目。即使環球經濟放缓及不明朗，影響內地的租金升幅，但是因為上海的寫字樓及零售的需求大，因此長遠前景仍樂觀，一線城市住宅表現則預期表現平穩。集團的負債比率會維持四至五成，無意再大幅降低，只會將回報提升空間不大的項目脱手。

瑞安管理（上海）董事總經理王穎則稱，下半年的可售樓盤資源逾190億元，有信心全年售樓可達100億元的目標。執行董事羅寶瑜補充，除在上海、武漢及佛山等地發展外，集團亦有留意大灣區一線城市項目的發展機會。

羅寶瑜又稱，她對上海租盤的表現不擔心，目前主要是國際一線品牌在內地擴張保守，但是因為全國消費仍強，上海又是金融中心，加上在新天地對面及瑞虹新城仍有逾60萬平方米在未來3年分批落成，甚至在線上線下業務，亦有望推動帶來租金收入增長，同時正改造新天地南里，將面積擴大，冀把正改造中的淮海路消費市場納入，及吸引一些價錢不高的奢侈而較潮的品牌吸納過來。

記者：陳偉燊

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