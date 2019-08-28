打工，是一門高深學問，要懂得取悅老闆之餘，又能夠桿衛自己利益，霍建寧、劉熾平、蔡崇信、林斌四人，分別跟隨李嘉誠、馬化騰、馬雲、雷軍，也上演四種不同的上班藝術，活現中港台微妙關係。

先講近日因為減持小米（1810）而成為焦點人物的小米總裁林斌，內地人替內地人打工（美其名是「合伙」），他的身體很誠實，持續三日出售小米集團股票，套現約3.7億港元，雖然他自願承諾未來12個月不再減持，聲稱對小米有信心，但身體卻很誠實，因為他選擇在小米股價低迷的時候沽售，要不他是個完全不懂股票的人，要不代表他用腳投票，眼見未來股價翻身無望，寧願來個袋袋平安。

之後要講的是騰訊（0700）總裁劉熾平，他是香港人替內地人打工的佼佼者，講心也講金，只是講金多一點點。劉熾平投行出身，信仰是數字，不但在馬化騰身上取得3.67億元年薪，又懂得在騰訊股票處於高位時，適時沽股套現，去年在南非大股東Naspers減持後就套現4.34億元，但有趣的是，他彷彿沒有指導老闆馬化騰應該在甚麼價位沽售股票，因為馬化騰捕捉自己公司股價趨勢往績非常一般。

劉熾平深諳北水南調，還懂得保護自己，所以騰訊的「香港幫」強大並非沒有原因，例如有CFO羅碩瀚、副總裁賴智明和湯道生等，一直與廣州幫和深圳幫分庭抗禮，在一間巨型企業上演一國兩制。

至於阿里巴巴的副主席蔡崇信，則是台灣人替內地人打工，老闆是有如漆黑中的螢火蟲般出眾的馬雲，他的地位很特殊，是阿里巴巴的永久合伙人。坊間一直形容馬雲捕捉資本市場眼光準繩，相信蔡崇信絕對功不可沒。

與馬化騰及劉熾平不同的是，馬雲與蔡崇信會同步減持公司股票，而且也能把減持行為包裝得更好，例如說要成立基金會、搞慈善云云，兩個人一條心，興趣同樣是賺街外錢。

最後講講霍建寧跟李嘉誠，這是香港人跟香港人的組合，霍大班在長和系地位無容置疑，就連李嘉誠也要特別為他安排一個專線電話，關係已絕對超越一般君臣關係，2018年他在長和的年薪達到2.26億元，在香港無出其右。

之所以形容他與李氏關係非比尋常，是因為他不但效力長和系數十載，且願意用腳投票，今年5月27日至6月6日期間，曾六度增持長和，此乃長和系在2015年世紀重組後，霍建寧第二次增持長和的股票，這點忠誠和投入，在其餘大家族的家臣之中也難以找到。

一個人的一生命運，是其所有選擇的疊加結果。千里馬絕對需要伯樂，伯樂也不能失去千里馬，以上四種君臣關係，相信就是很好的例子。

大灣區國舅

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