中國恒大（3333）在2017年開出要「三低一高」的目標，當中一低是要降低淨負債水平，並明確指出2018年中期要降至140%，2019年中降至100%，2020年中降至70%的正常企業水平。不過，集團最新公布的2019年中期淨負債率仍達152.1%，比2018年中期不減反增0.2個百分點至151.9%，再次未達目標。首席財務官潘大榮指出，主要是因應調控，集團還是覺得要以「現金為王」，保留了現金，加年去年恒大為新產業投入，包括為新能源汽車業務進行了收購而導致比率維持在152%水平。

至於集團旗下恒大地產回A計劃一直未實現，早前公布為確保重組能夠順利完成，將延後派息。問到回A進度及一旦未能完成，明年初或需對部分戰略投資者「回水」，潘大榮指仍在推進中，管理層亦未有回應有關退還戰投資金問題。

對於恒大頭炮屯門管翠路新盤原傳年中推了，至今只聞樓梯響，潘大榮指有機會年內推盤，但詳情待定。管理層亦未有回應是否繼續在港拿地的問題。

在業績會上，集團副主席夏海鈞提到有關深圳先行示範區，他表示集團早在2006年投資深圳，但只因當年京、滬地價太貴，現在算「歪打正著」，集團在深圳重倉舊改項目，預計可售面積1858萬平方米，估計貨值近1.25萬億，當中納入土地儲備的僅八個，集團作為先行者，亦會在不同範疇如醫療、健康等領域提供力量。

夏海鈞又強調，中央堅持住房不炒，非要地產行業下滑、調整，中央不以房地產為短期刺激經濟手段，此話除了說給地方政府聽，也對企業是「良好警鐘」，不要幻想地產價值會大飆升等。

記者：方楚茵

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