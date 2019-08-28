金飾股周生生（0116）公布上半年業績，純利按年升1.5%至6.14億元，營業額為95.4億元，微跌0.18%，每股基本盈利90.8仙，派中期息14仙。周生生指出，第3季本港內部動盪未見結束跡象，雖然租金下跌及部分分店結業，令營運成本下跌，不過要付出艱辛的努力，以達至去年下半年的高基數增長。

周生生珠寶零售營業額為87.7億元，按年增1%，其他業務則跌16%至7.67億元。指出，首季業務表現穩健，香港及內地農曆新年的業務增長良好，不過5月受中美貿易戰影響，焦慮情緒重現，加上人民幣下跌，令金價於6月升至5年高位。集團又指，香港6月的大規模示威行動，堵塞街道及打擊消費意欲，令6月的同店銷售下跌雙位數。

港澳業務方面，周生生期內同店銷售增長持平，銷售跌2%，黃金及鑲嵌珠寶均錄得低單位數同店銷售跌幅，手錶表現依然強勁，繼續保持雙位數同店

銷售增長。上半年集團有3間周生生店及1家EMPHASIS店結業，另有1間周生生新店於紅磡黃埔開業，續租租金調整界乎+8%至-45%之間。

內地方面，以人民幣計集團總營業額上升11%，同店銷售增長1%，其中黃金銷售表現較為強勁，同店銷售增長8%，珠寶飾品同店銷售則跌12%。截至6月底止，集團在內地有534間分店，分別有為509、23及2間周生生、MINTYGREEN及EMPHASIS店。

展望未來發展，集團指出，中美貿易戰等情況持續影響生意運作及消費意欲，股票、匯率及商品市場愈趨波動，第3季香港內部動盪未見結束跡象，受惠於租金下跌及部分分店結業，令營運成本下降，但達至2018年下半年的高基數，仍要付出艱辛的努力。集團將繼續擴張內地分店網絡，透過不同分店品牌針對不同客群，提高部分城市的滲透率，以及開設更多位於商場的分店，年內計劃開設約60間新店。

記者：蕭嘉聰

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