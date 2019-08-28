大新銀行（2356）純利按年微升0.6%，不過撥備前的營運溢利下跌19.4%，主要由於息差下跌，淨利息收入按年跌3.5%。上半年信貸增長3%，大新銀行董事總經理王祖興表示，今年下半年經濟下滑令信貸增長偏弱，預期下半年信貸增長平穩，全年維持低單位數升幅增長。

大新金融（0440）執行董事王伯凌表示，未來三個月至四個月信貸質素、利息收入支出等展望較穩定，不過至年底和明年因為貿易戰、歐洲增長放緩、英國脫歐等不明朗因素而看法較審慎，若憂慮成真則對業績會有壓力。該行營業成本增7%，王伯凌指他們沒有裁減員工計劃，成本不會大幅變動。

由於資金成本上升，淨息差按年下跌0.19個百分點至1.9%，不過按半年比較則只下跌0.3個百分點，成本較低的活期和往來存款佔比由去年底的四成減少至36%至37%。王祖興表示會調整貸款存款結構，增加低成本資金，下半年貸款需求不是太大，不會太積極追增存款。對於虛擬銀行下半年開業競爭存款，王祖興指金管局不准虛擬銀行以略奪性競爭，而這些銀行會以改善客戶體驗來競爭。

本港經濟放緩，王祖興表示他們對客戶以往不會「落雨收遮」，他們的中小企客戶主要為製造、貿易和跨境業務客戶，並非近期受影響較深的零售、餐飲業，王伯凌表示還款情况平穩，若客戶有困難會採取支持做法。

記者：歐陽偉昉

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