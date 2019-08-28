新鴻基地產（0016）公布，委任前華潤地產（1109）執行董事吳向東為該公司之獨立非執董，為新地歷來首位內地人加入董事局，自9月1日起生效。

現年52歲的吳向東曾於2009年至2019年二月期間擔任華潤置地的執行董事，並於上述若干期間出任潤地的常務副總經理、董事總經理及董事會主席。由於吳向東也曾是潤地黨委書記，換句話說，今次也是新地歷來首位內地共產黨員加入董事局。

吳向東是潤地靈魂人物，1993年加入公司，一手締造了華潤萬象城這一經典物業系列，2009年進入潤地董事局，2013年6月更接替王印，成為潤地主席。然而2014年華潤集團前董事長宋林涉貪落馬，華潤高層大地震，同年4月時任潤地副主席王宏琨以健康理由辭任；11月吳向東亦以個人理由辭任，當時盛傳兩人同被捲入宋林案被雙規，而吳向東退任後，潤地主席一職便一直懸空。

不過．吳向東在2015年9月開始重新出現於潤地，2016年6月更被重選爲執董，雖然上市公司通告一直沒有提及吳向東復歸潤地後的職銜，但實際上吳向東在履行首席執行官職務。直到去年底，潤地人事再變，副主席唐勇轉任首席執行官，當時已有傳言，此安排是因為吳向東要離開，直到今年2月，潤地正式通告吳向東離任，同時唐勇獲委任為主席，結束這位置長達5年的懸空期。

另外，新地亦同時宣布，胡寶星爵士將辭任非執行董事，自8月31日起生效；胡家驃則會於同日起終止出任胡寶星爵士之替代董事。

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