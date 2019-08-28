美國當局日前正式宣佈，向中國價值3000億美元貨品第四輪加徵關稅，稅率更由10%提升至15%，其中包括鐘表。香港貿發局副總裁周啟良指，因應中美貿易摩擦持續，決定將本港今年鐘表出口量預測由5%增幅，下調至2%增長。他續稱，貿發局與業界正積極探討將廠房遷移至東南亞的可能性，望能避過關稅，惟坦言因當地配套未完善，實際執行有一定困難。

貿發局今年9月3日至7日會舉辦第38屆鐘表展，有830家來自22個地方的展商參加。當被問及本港最近發生的示威活動有否影響來港參展人數，周啟良表示，影響輕微，已有近4400位來自世界各地的買家預先確認會來港參加鐘表展，實際與去年同期相若。

鐘表零售方面，香港表廠商會常務副會長劉燊濤指，暫未聽到業界有裁員或倒閉的計劃，但暫時就聖誕節的訂單來看，情况不太樂觀。他又指，一些中小企業可能會較大機會面臨倒閉潮，料今年年尾逐漸浮現。即使所有不明朗因素解決後，他預料起碼要至少2年時間，業界的營商環境才能恢復。

記者：葉子晴

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