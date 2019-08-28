瑞安房地產（0272）公布，截至6月底止中期業績，純利15.35億元，按年增長2.13%，每股盈利19仙，派中期股息3.6仙。

期內，收入按年減少60.69%至92.02億元。上半年毛利率上升 18 個百分點至45%。

集團上半年已確認物業銷售總額78.17 億元(人民幣．下同)，按年下跌 56%。合約物業銷售額及其他資產處置達34.22億元，按年下跌 75%。住宅物業銷售的平均售價為每平方米18,300元，按年下跌38%。

截至6月底止，將於今年下半年及以後交付予客戶並確認為收入的已鎖定銷售總額73億元。

至6月底，集團土地儲備的總建築面積860萬平方米。

瑞房表示，鑒於中美貿易和科技爭端僵持不下，對市場增添了眾多不明朗的因素，因而中國的經濟前景也難免蒙上陰影。在多年維持低息的環境下，全球金融體系根基不穩，令央行需採取更積極的措施來應對。中國住宅成交量在上半年已出現了拐點，集團會密切監察市場環境變化，審時度勢，以應對風險上升對業務帶來的眾多挑戰。

瑞安房地產全日跌2.41%，收報1.62元。

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