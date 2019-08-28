中美談判前景未明，中國著手為貿易談判最壞情形做準備，大市無方向，上下波幅約233點，受制於10天線(25921點)。恒指連跌三日，收市跌48點或0.19%，報25615點，成交金額747億元，是近3日最少，成交金額較昨日大減19%；國指跌15點或0.15%，報9980點。

大市無方向，藍籌輪流炒。借國策刺激，消費股炒上，銀娛（0027）成為全日升幅最大的藍籌，收市升2.05%，收報49.75元，而中午升幅最大的蒙牛（2319），收市升幅收窄至1.06%，收報33.45元。而近日熱炒的醫藥股則回吐，石藥（1093）跌4.91%，收報15.5元，是跌幅最大的藍籌；中生製藥（1177）亦跌3.45%，收報10.62元。

重磅股分化，中移動（0941）升0.92%，收報66元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻11點；騰訊音樂遭壟斷調查，騰訊（0700）跌2.21%，收報319元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低58點。

國策刺激汽車消費，不過吉利（0175）收市倒跌0.5%，收報12.04元，其他車股上升，華晨中國（1114）升4.7%、長汽（2333）升2.2%、北汽（1958）升1.8%、廣汽（2238）升1.6%、東風（0489）升1.6%、比亞迪（1211）升0.5%。汽車代理股潤東汽車（1365）升5%、中升（0881）升3.3%、正通汽車（1728）升0.36%。

據市場消息指，恒生銀行（0011）自9月1日起會把轉按客戶的現金回贈減至零，一手及二手的回贈水平暫時沒變動，維持1至1.5%，另外，據了解，匯豐銀行很有機會跟隨做法，把轉按的現金回贈減至零。中銀香港（2388）早前雖有減回贈，但沒有跟足，據指現時該行正研究減幅，或會減至1至1.5%。恒生跌0.78%，收報165.6元；匯控（0005）無升跌，收報56.05元；中銀香港升1.51%，收報26.85元。

星展香港香港房地產業分析師丘卓文預期，本地樓價將由年初至今升幅達到8%，在年底料收窄至5%。恒地（0012）升0.14%，收報36.9元；新地（0016）升0.62%，收報113.2元；新世界發展（0017）升1.42%，收報10元；長實集團（1113）升1.29%，收報55元；信置（0083）升1.06%，收報11.48元。

中電（0002）主席米高嘉道理於《南華早報》向全香港人發公開信，表示香港長久以來都有力尋求雙方都能尊重的解決方案、明白對方並展開對話，認為不能忘記香港處於兩種制度之下的獨特地位，並應該重新取得平衡。又重申，年青人是香港的未來，不能讓他們留在絕望和失望之中，認為是「我們的責任」去重建社會的互信，並為年青人創造希望。中電跌0.38%，收報79.55元。

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