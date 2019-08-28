【經營困難】傳港航要求員工放無薪假、兼職 或延遲出糧日
文章日期：2019年8月28日 18:15
《南華早報》報道，經營困難的香港航空向員工發放通知，指公司的資金流受到近期香港的示威影響，為了應對可見的困難時間，建議員工清假，同時，亦提出其他額外可行措施，例如提供兼職的選擇、放無薪假等。報道亦指，出糧亦有機會由每月最後幾日，延後至每月最後一日。
報道指，港航列舉旅客人數、酒店、餐飲、零售等行業，已受到近期示威的影響而明顯下跌，港航管理層指，已盡力調整「短缺(shortfall)」的情況，並確保業務順利營運。
港航又指，重視每位員工，及準時出糧。公司正密切關注香港事態發展，並會在必要時對服務作出調整，其中也包括旨在支持艱難時期公司運營的內部安排。
港航回應彭博查詢時指，由於最近的抗議活動，使訪港旅客需求疲軟，公司機票預定量下降。公司又稱，會密切關注本地事態發展，並會在必要時對服務作調整，當中包括旨在支持艱難時期公司運營的內部安排。
今日在中環愛丁堡廣場的「譴責國泰製造白色恐怖」集會上有香港航空員工回應指，上年7月已收到公司開源節流的指示，認為現時公司以「反送中」為由，延遲出糧及擬要員放無薪假，是「騎劫」這場運動，以此作為藉口。
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