大型銀行再削按揭優惠，據市場消息指，恒生銀行（0011）自9月1日起會把轉按客戶的現金回贈減至零，一手及二手的回贈水平暫時沒變動，維持1至1.5％。

據了解，匯豐銀行很有機會跟隨做法，把轉按的現金回贈減至零。中銀香港（2388）早前雖有減回贈，但沒有跟足，據指現時該行正研究減幅，或會減至1至1.5％。

恒生發言人指，該行的按揭息率及現金回贈水平，會視乎客戶關係、貸款金額等因素而定，並會因應市場情况不時檢討。匯豐發言人則否認已將物業轉按的現金回贈減至零，並指有關傳言沒有根據。渣打發言人表示，不時檢討按揭息率及回贈水平，審理按揭或轉按申請時會考慮多方面因素，因此最終息率及回贈水平將視乎個別客戶情况。

利嘉閣按揭代理董事總經理黃詠欣表示，近年大型銀行的實際按息水平相若，客戶之所以會考慮轉按，主要是看中現金回贈優惠，現時有大行把回贈削至零，等同不做轉按生意。

中原按揭董事總經理王美鳳指出，按揭優惠調整至今，暫見銀行對於轉按計劃之跟隨調整意欲較大，不少銀行已跟隨將轉按現金回贈調減至貸款額之1.5%，相信是較多銀行有共同意願希望扭轉近年轉按成風之局面。今年上半年轉按申請維持活躍，其中原因是銀行提供的現金回贈處於近年新高水平，造就按揭客戶習慣在罰息期後轉按成風以賺取回贈，但令銀行每個按揭個案所賺取利潤減少。王美鳳相信有關轉按零回贈之調整不會進一步延伸至一二手新造按揭，加上未有涉及按息加幅，對樓市未構成影響。

記者：廖毅然

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