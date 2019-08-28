何明華會督銀銀禧中學亦裝設144塊太陽能板，料每年可生產近5.7萬度電。

為推動本地可再生能源發展，讓市民投入低碳生活，中電（0002）於去年5月推出「可再生能源上網電價」計劃，截至今年7月底共接獲超過4300宗上網電價申請，當中超過8成已獲批，獲批太陽能板覆蓋面積逾33萬平方米，等於47個標準足球場。

中電表示，每月新接駁的可再生能源系統的發電容量持續增長，若客戶成功完成所有獲批項目，預計每年的總發電量達6,200萬度電，相等於15,000多個家庭一年的用電量，每年可減少約3萬公噸碳排放量，等於130萬棵樹一年減除的二氧化碳量。

集團又指，參加上網電價計劃的客戶來自不同界別，包括工商客戶、學校、住宅客戶和村屋，其中香港國際機場的國泰航空飲食服務公司，於兩座生產大樓的天台上，安裝面積約3000平方米、合共828塊太陽能板，有關系統將於今年9月底接駁至中華電力電網，預計每年的總發電量可達32萬度電，是目前機場範圍內單一客戶規模最大的太陽能發電系統。

另外，黃大仙翠竹花園內全數14幢大廈天台亦已安裝近600塊太陽能板，料每年總發電量為18萬度電；何明華會督銀銀禧中學亦裝設144塊太陽能板，料每年可生產近5.7萬度電。