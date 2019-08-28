中美貿易戰及本港社會運動持續，星展香港香港房地產業分析師丘卓文預期，本地樓價將由年初至今升幅達到8%，在年底料收窄至5%。他指由於示威活動、中美貿易戰及人民幣貶值均影響本港經濟、失業率等，難以估計單一因素的影響，但目前所見，一手樓的活躍是受到發展商要交數賣樓而持續，二手業主未見有沽壓。

他又強調該行對明年香港經濟增長仍維持正增長預測，成交集中在一手，由以往一、二手成交一比三，跌至一比一點幾水平。

同時他指出，去年推出的土地共享先導計劃，尚待細節落實，計劃原意是填補公私營房屋由六四改為七三比的缺口，但現時會議停罷，加上細節複雜，又涉及政府與地產商關係，較難在現時討論，亦難估拖延時間，但相信影響四至五年後供應及對樓價有一定影響。

至於零售物業市場，由零售數據近月轉弱，至六月跌幅更擴至6.7%，除受人民幣貶值影響，近期的示威活動亦造成交通運輸及消費意欲影響，丘卓文指，相信在今年到期的零售物業租約續租已完成，在全年業績未必大幅反映，但本港發展相部分有達15%左右的收入來自分成，在下半年或收到消費減少導致分成收入減少。

談到業主減租情況，丘卓文指，目前難估情況，但相信現時租客都無心情傾續租。

中美貿易戰由去年持續至今，加上去中心化，及企業整合亦已對寫字樓造成影響，在上半年寫字樓租金升幅仍有1%，但相信中環寫字樓租金已見頂，未來或有低單位數跌幅，寫字樓及零售物業若空置率持續上升，相信業主有減租壓力。

記者：方楚茵

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