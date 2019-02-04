【港股午市】恒指半日升13點 蒙牛升3.63%再創52周高
文章日期：2019年8月28日 12:30
港股缺乏方向，恒指高開103點後，最多跌58點，最高升166點，續受制於10天線(25927點)。恒指半日升13點或0.05%，報25677點，成交金額427億元；國指升18點或0.18%，報10014點。
國務院推出刺激消費措施，蒙牛（2319）升3.63%，收報34.3元，是升幅最大的藍籌，再創52周高，中移動（0941）升1.15%，收報66.15元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻13點；汽車股吉利（0175）亦升1.32%，收報12.26元。不過，近期熱炒的藥股回吐，石藥（1093）跌4.66%，收報15.54元，是跌幅最大的藍籌，中生製藥（1177）亦跌2.55%，收報10.72元。
騰訊音樂遭壟斷調查，騰訊（0700）跌1.29%，收報322元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低33點。
刺激消費，濠賭股個別發展，金沙中國（1928）跌0.28%，收報35.4元；銀娛（0027）升1.33%，收報49.4元。
內銀陸續公布業績，工行（1398）升0.62%，收報4.9元；建行（0939）升0.52%，收報5.81元；交行（3328）跌0.58%，收報5.15元；中行（3988）升0.34%，收報2.96元。
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