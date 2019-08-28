中電（0002）主席米高嘉道理於《南華早報》向全香港人發公開信，表示香港長久以來都有力尋求雙方都能尊重的解決方案、明白對方並展開對話，認為不能忘記香港處於兩種制度之下的獨特地位，並應該重新取得平衡。又重申，年青人是香港的未來，不能讓他們留在絕望和失望之中，認為是「我們的責任」去重建社會的互信，並為年青人創造希望。

米高嘉道理指，家族來港已有140年，是香港給予家族興旺的機會，其父在世時曾指，全世界無一個地方像香港般獨特，是一個處於中西不同思想、不同政府制度之間，保持中性的兩地接觸點。其父當時對香港前景的憧憬，得到時間驗證。

米高嘉道理指，在與香港的深厚聯繫之下，對於香港近期的局勢升級感到沮喪。米高嘉道理表示，並不支持暴力，也不相信暴力可以解決問題，認為法治、和平、秩序是香港賴以成功的基石。更重要的是，香港一直重視的價值，是能夠尋求雙方皆能尊重的解決方案、明白對方並展開對話，認為不能忘記香港處於兩種制度之下的獨特地位，並應該重新取得平衡。

米高嘉道理重申，年青人是香港的未來，不能讓他們留在絕望和失望之中，認為是「我們的責任」去重建社會的互信，並為年青人創造希望。

米高嘉道理表示，對於以香港作為家的信心不變，認為現時是每個人重新團結和支持香港作為獨特地方的承諾、以及以和平方式解決目前危機的時候。

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