恒盛地產（0845）公布，截至6月底止中期業績，虧損收窄至13.64億元(人民幣．下同)，基本每股虧損0.18元，不派中期股息。去年同期虧損17.11億元。

期內，銷售收入按年減少62.26%至8.87億元。已交付面積按年下降79.4%至2.55萬平方米。已確認平均售價為每平方米人民幣26374元，按年上升39%。

集團上半年房地產合約銷售額為15.85億元，按年下降62.5%；合約銷售面積11.99萬平方米，下降20.6%。

截6月底止，集團已取得土地使用權證或已簽署土地收購合同的土地儲備總量為750萬平方米，平均樓面土地成本為每平方米1825元。

集團預計，下半年內地房地產調控政策仍將以穩為主「房住不炒」、「一城一策」以及金融對房地產市場的收緊將持續貫徹落實。集團預計，下半年一線及熱點二線城市隨著供應量的改善以及核心城市規劃利好繼續顯現，惟今年棚改支撐力度減弱將明顯削減三、四線城市的有效需求，市場調整仍有下行壓力，整體下半年全國市場規模的進一步調整存在實現的空間，但政策同時具備托底功能，不會大起大落在可控範圍內波動。

恒盛地產現跌1.54%，報0.32元。

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