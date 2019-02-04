國務院提出刺激消費的措施，恒指今早高開103點或0.41%，報25767點，成交金額41億元；國指今早高開64點或0.65%，報10061點。

受惠汽車消費刺激的吉利（0175）升3.97%，報12.58元，是升幅最大的藍籌，其他汽車股亦上升，比亞迪（1211）升5%，報39.75元、長汽（2333）升2.8%，汽車代理股亦上升，中升控股（0881）升5.19%，報25.3元、永達（3669）升4.1%。

內銀內險股普遍向上，平保（2318）升0.89%，報91元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻13點；中人壽（2628）亦升0.66%，報18.4元。昨日公布業績的交行（3328）升1.16%，報5.24元。

早前獲大股東增持的長實集團（1113）今早有回吐，開市跌0.37%，報54.1元，是跌幅最大的藍籌。重磅股騰訊（0700）今早有多宗大手成交，開市亦跌0.25%，報325.4元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低6點。

南方航空（1055）公布，截至6月底止純利下跌19.7%至16.82億元(人民幣‧下同)，每股盈利則下跌33%至0.14元。不派中期息。開市報4.57港元，無升跌。

復星國際（0656）公布中期業績，純利76億元人民幣按年升11%，首次派中期息，每股0.13港元。開市報9.8港元，升2.4%。

世茂房地產（0813）公布，截至6月底止上半年純利51.18億元，按年上升21%，核心業務淨利潤上升23.8%至約75.76億元。每股盈利為155.17分，中期息升20%至每股60港仙。開市報21.95港元，升4.5%。

達芙妮國際（0210）公布上半年業績，營業額按年跌37.9%至14.02億元，毛利減少39.7%至6.51億元，期內虧損收窄20.9%至3.89億元，每股基本虧損為23.6港仙。開市報0.36港元，跌2.7%。

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