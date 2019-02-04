美股回軟，三大指數跌幅屆乎0.32%至0.47%，港股ADR亦跌38點或0.15%，報25626點，個股ADR普遍向下，騰訊（0700）ADR跌0.8%，折合報323.6元；匯控（0005）跌0.43%，折合報55.81元；建行（0939）跌0.08%，折合報5.78元。

今日焦點股份可留意：

國務院擬放寬或取消限購，刺激汽車消費，國務院的文件提出，現時實施汽車限購的地區要結合實際情況，探索推行逐步放寬或取消限購的具體措施，意味著自2011年以來，為解決城市交通擁堵而先後於多個城市推出的汽車限購令有望可能撤銷。留意汽車股。

國務院亦指出其他共20條提振消費信心措施，包括提出要改造商業步行街、發展夜間商業和市場、加快連鎖便利店發展等刺激國內消費潛力。留意消費相關股。

交通銀行（3328）公布上半年業績，純利按年增長4.85%，至427.49億元（人民幣，下同)，大致符合市場預期。

南方航空（1055）公布，截至6月底止純利下跌19.7%至16.82億元，每股盈利則下跌33%至0.14元。不派中期息。

復星國際（0656）公布中期業績，純利76億元按年升11%，首次派中期息，每股0.13港元。

世茂房地產（0813）公布，截至6月底止上半年純利51.18億元，按年上升21%，核心業務淨利潤上升23.8%至約75.76億元。每股盈利為155.17分，中期息升20%至每股60港仙。

達芙妮國際（0210）公布上半年業績，營業額按年跌37.9%至14.02億元，毛利減少39.7%至6.51億元，期內虧損收窄20.9%至3.89億元，每股基本虧損為23.6港仙。

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