外電引述數位了解會談情況而不願具名的中國官員表示，經過一個周末釋放出各種令人困惑的信號後，美國總統特朗普的信譽已成為阻礙中美達成持久協議的一道關鍵障礙；北京方面只有少數談判代表認為真有可能在2020年美國大選前達成協議。美股表現反覆，道指高開115點後，最多曾升155點，最低跌176點。

道瓊斯工業平均指數收跌120點，跌幅0.47%，報25777點。標普500指數收跌9點，跌幅0.33%，報2869點。納斯達克綜合指數收跌26點，或0.35%，報7826點。

聯合健康保險跌3.5%，報222.93美元(下同)，是拖累道指跌幅最大的藍籌，拖低55點，而強生升1.4%，報129.64元，貢獻道指12點。

科技股方面，蘋果收市報204.16元，跌1.12%，谷歌母公司Alphabet收市報1170.82元，跌0.03%，亞馬遜收市報1761.83元，跌0.39%，Facebook收市報181.3元，升0.52%。

歐洲STOXX 600指數收漲0.64%，報373點。德國DAX指數收漲0.62%，報11730點；法國CAC 40指數漲0.68%，報5387點；英國富時100指數收跌0.08%，報7089點。