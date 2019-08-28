恒指昨天先升後回，但大市表現不俗，尤其是中小型股，近期熱炒的醫藥股續受追捧，風險胃納偏好。教育股蠢蠢欲動，惟花多眼亂，其中職業教育受國家重視，可以看高一線。

恒指昨高開後最多升84點，高見25,764點回順，跌至25,600點後上試高位，但未能突破回軟，尾市曾倒跌98點，收報25,664點，跌16點或0.06%；國指跌0.17%。大市成交928億元，高於60天平均近兩成，受到MSCI季度檢討生效帶動。

大市方面，據《明報》港股數據庫，升跌比率61比39，升逾3%佔上升股份逾兩成，跌逾3%佔不足一成；陽燭對陰燭為48比52，大市普遍向好，上升動力強。恒生綜合中型股、小型股指數分別升0.79%、1.09%，跑贏恒指等大型股。

中小型股跑贏大型股

本報數據庫追蹤的30個行業，有近三成下跌，中資電力跌1.58％表現最差，其他跌幅小於1%，無明顯沽壓；整體有超過四成升幅超過1%，原材料升2.70%表現最強，有近九成上升，跑贏一眾行業，但行業股份以反彈為主。此外，其次綜合企業、零售及教育、醫藥保健升近2%，後兩者只五成及七成股份上升，升幅較為個別。

零售及教育主要由教育股領漲，新高教（2001）、睿見（6068）升約8%，上周提到的宇華（6169）亦升半成。近日國家領導人考察時都提到職業教育發展重要，教育股上周受關注，股價蠢蠢欲動，惟高位有沽壓調整，昨天再度受追捧。目前在港上市的教育股不少，市值超過70億元近10隻，但專注不同領域，如中教（0839）提供高等教育，宇華為幼兒園至高中三年級（K-12）學校，以及新東方在線（1797）則在線教育供應商。今年6月中才上升的中國東方教育（0667），為內地最大職業技能教育機構，最切合主題。

中國東方教育在烹飪技術、信息技術及互聯網技術，以及汽車服務等3個所提供的教育處於領先地位；過去3年學校數量年複合增長近三成，並透過建立集中及規範管理系統，以高效方式擴張至新地域市場；截至去年底運營145所學校，學校網絡覆蓋內地29個省份及香港。公司將於今天公布業績，早前預告今年上半年來自經營業務的稅後純利將按年增加不低於四成，主要是平均收生人數上升及平均服務費上升所致。

內地最大職業技能教育機構

東方教育上市以高於招股價範圍的中間價11.25元定價，由於當時市况疲弱，公開發售認購不足，上市曾經潛水，但慢慢走出谷底，收復失地，7月升至13.5元高位回落，經過1個月調整，8月重拾強勢，昨創出新高，短線有望保持尋頂格局，可設低收13.5元止蝕。

[劉思明 數據尋寶]