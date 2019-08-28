恒指昨日跌16點，收報25,664點，成交金額927億元。美股周一晚升1%，但港股跌幅早已大為收窄，初步反映了中美緊張關係降溫的利好因素，昨日市况好淡爭持為主。強勢板塊仍然是醫藥、體育用品、二線科技股，安踏（2020）績後急升5.4%創新高，平安好醫生（1833）一度突破50元關口。回購股份的碧桂園（2007）和長實地產（1113）均向好，分別3.8升%及1%。強勢股普遍仍向好，但個別開始出現衝高回落情况，落後股則有少許炒作，當中汽車股有短線投機價值。

恒指繼續穩守前低位24,899點之上，除非貿易戰又突然急劇惡化，否則短線市况會偏穩向好。要留意的是中國外交部連續兩日表示，對於特朗普指中方致電美方要求重啟談判並不清楚，似乎暗示特朗普在說謊，冀以中方致電作為下台階，說不定會再生變數。另外，中美雙方都非常重視股市表現，認為這反映了兩國在貿易戰中是否屬於強勢的一方，在國家隊的呵護下，A股表現明顯強於港股。對於主要買大市為主的投資者，現階段A股明顯更勝港股。但要留意，A股昨日升勢凌厲，一個主要原因是MSCI擴容並於收市後生效，會把A股納入比例從10%提升至15%，市場出現偷步買入情况。

國家隊呵護 A股強於港股

醫藥股一枝獨秀，石藥（1093）創出9連升。但整個行短線已相當超買，幾隻龍頭醫藥股14天RSI普遍已達到80%水平，開始有整固需要，惟依然是分注低吸的對象。短線可留意一些落後板塊。汽車股、內房股、手遊軟件股等昨日都曾轉強，當中吉利（0175）績後由11元水平回升，反彈了近10%，昨日升破12元關口。以業績來看，收入下跌11％至475.6億元（人民幣‧下同），銷售量跌15％至65.1萬輛，純利倒退40%至40億元，整體情况均符合預期。亮點主要是銷售均價上升3%，主因是產品組合向高端發展，而庫存也從2018年6月底止的20,000輛下降至6000輛，毋須減價促銷，集團供需回復健康。集團管理層更揚言，若沒有經營環境大逆轉，吉利最困難時候應已過去。

汽車股只宜博反彈

宏觀來看，去年下半年汽車銷售已大幅度轉差，在基數效應下，預料未來數月有機會出現按年增長的銷售數字，對股價有正面作用。此外，國務院要求釋放汽車消費潛力，實施汽車限購的地區要結合實際情况，逐步放寬或取消限購的具體措施，有條件的地方對購置新能源汽車給予積極支持；又鼓勵金融機構對居民購買新能源汽車；促進二手車流通，進一步落實全面取消二手車限遷政策，大氣污染防治重點區域應允許符合在用車排放標準的二手車在本省（市）內交易流通。政策支持也有利投資氣氛。

但要留意，吉利過去的市盈率區間達要介乎6倍至12倍，2019年預測為11倍以上，2020年為9.25倍，估值並非很低殘。再加上2017年是汽車大賣之年，以一輛車駕駛至少3年至4年才更換推算，重回上升周期也要到2021年，復蘇之路會相當緩慢，汽車股暫只宜博反彈不宜買入持有。

[張兆聰 還看今朝]