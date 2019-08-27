希瑪眼科（3309）今日公布中期業績，上半年多賺1.8倍，股東應佔溢利錄得3376萬元，公司上半年收入內地及香港各佔半。身兼希瑪執董、人大代表及國際眼科科學院院士的林順潮此前曾因免費救助內地被挖眼男童而被多間內媒報導。對於近期在反修例示威中於尖沙咀右眼受傷而眼球爆裂的女子，他指暫時未能判斷受傷原因，但若該名女子需要幫助，他作為醫者認為希瑪「義不容辭」。

尖沙嘴女子眼受重傷引發全城憤慨，前食物及衞生局局長高永文曾稱受傷原因是彈珠所致。出身多間名校眼科院士的希瑪董事林順潮今日表示，因現時只有現場照片，未能知受傷輕重，無法推測傷勢是由彈珠還是布袋彈造成。他表示，若有女子的X光照片，或有醫護人員提供傷勢情況，才可判斷受傷真正原因。

林順潮表示，當年所救助的山西男童是眼珠被挖去，而現時不知尖沙嘴女子傷勢到何程度，因此無從判斷可以提供何種援助。他隨即補充，作為醫者首要責任是救死扶傷，若尖沙嘴女子未來有機會需要希瑪提供援助，他認為公司是「義不容辭」。

反修例示威風波續演，傷者無數。林順潮表示，作為一個香港人感到憂心戚戚，因見到本港和平、法治、非暴力的核心價值已受衝擊。他指香港經歷過數次災難，但數本次最為嚴重，比喻香港現時是「病人」，希望可早日找到辦法醫好。他又呼籲各方以和為貴，可從對方的角度思考問題，拉近不同立場之間人的距離。

記者：馬迪帆

【公司業績】希瑪眼科上半年純利增1.8倍 不派中期息