本港示威遊行活動持續，在港擁有三個項目的世茂（0813）副主席許世壇指，近期香港比較敏感，對住宅、酒店都造成壓力，土地價格已出現下跌但不多，需要再觀察情況發展，但對香港仍是長期看好，短期一般。

目前世茂在港三個項目分別為九龍大窩坪、東涌酒店項目，以及新九龍內地段第6549號地塊。許世壇指，兩個住宅項目權益前價值達500億，權益達300億元，料開售後有60億元回籠，可用於償還境外債。

上半年世茂拿地加速，更被內媒形容為「併購王」及指其想重回內房十大之列，許世壇表示內部沒這種想法，但前幾年發展慢，近年希望以較高速發展增長，目前行業前20強的增長率約12%，世茂可達39%，甚至超過40%。集團近年增加了項目合作，故集團銷售權益比率由80%，降至中期65%，相信在收購項目增加下，往後平均處於60%水平。

談到「併購王」，他指世茂在上半年已新增貨值2500億元，目前在3000億元水平，料全年更升至4000億元。當中上半年新增貨值轉化率為33%，即有約800億元成為下半年新增貨值，按保守一半銷售率計，已可轉化為400億元合約銷售。至於下半年買地方面，許世壇表示會提高要求，如上半年只要求淨利潤率10-12%，下半年收購的項目會要求淨利潤率達12-15%。

記者：方楚茵

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