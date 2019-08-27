商務及經濟發展局局長邱騰華今日下午與主要商會及中小企協會代表會面，討論與中美貿易衝突相關事宜。會後邱騰華表示，今次美國宣布將現行2500億美元貨值中國貨品關稅稅率從25%上調至30%，並將餘下3000億美元貨值中國貨品即將開徵的10%關稅上調至15%，加上中國的反制措施，可以說中美已經是全面貿易開戰。

邱騰華指，除了波及全面，30%稅率亦已屬排外性，製造業難以負擔，而香港幾乎所有轉口貿易都被覆蓋，影響顯而易見。他又稱，雖然去年曾評估關稅對香港GDP的直接影響只有0.1個百分點至0.2個百分點，但從去年GDP只有3%，在政府預測3%至4%的下限來看，關稅對GDP的間接影響可能有約0.5個百分點。

「這一輪關稅上調幅度不高，對香港經濟的直接影響可能還不如去年，但今次是全面性，間接的影響可能更大，對港商是雪上加霜」，邱騰華擔心，由於上半年本港GDP只有0.6%，就算貿易摩擦對香港的經濟影響如上年一樣，也會令香港踏入衰退邊緣，他預料，本港第三及第四季GDP將面對更大風險。

不過，政府今日未有推出或加碼支援港企措施，邱騰華指，政府之前已加碼注資市場開拓及升級轉型兩項資助基金，目前資金仍充裕，暫時沒注資需要，但會繼續與業界緊密聯繫，看看措施有否改進，例如進一步簡化申請手續等等的地方。

工總主席葉中賢則指，從會員反映，目前訂單已少了35%，由於7月至9月已是出口旺季，料10月打後訂單將更少，且買家會於年底檢視是否需要換供應商，可預見明年訂單一定更差。他稱，港商要避免關稅影響就一定要搬，如果不能搬也要升級轉型。

中華廠商聯合會會長吳宏斌則憂慮，貿易摩擦惡化會牽連到本港長展覽業等，買家不來香港，連帶服務業、酒店業也會受影響。

記者：陳子凌