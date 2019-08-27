中美貿易談判未有方向、香港示威問題亦未見有改善跡象，恒指午後變化不大，跌幅輕微擴大至最多98點，低見25581點，全日波幅182點。恒指連跌兩日，收市跌16點或0.06%，報25664點，成交金額927億元，較昨日跌10.9%；國指跌17點或0.17%，報9996點。

績後遭大行下調評級、目標價的申洲國際（2313）跌4.37%，收報105元，是跌幅最大的藍籌。大市無方向，拖低大市的並非重磅股，反而是港交所（0388），港交所今日除淨，收市跌0.77%，收報241.4元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低20點。重磅股中移動（0941）雖然跌1.51%，收報65.4元，但只拖低大市19點，而匯控（0005）跌0.27%，收報56.05元，亦只拖低大市6點；友邦（1299）跌0.2%，收報75.35元，拖低大市5點。騰訊（0700）則升0.06%，收報326.2元。

貿易股個別發展，萬洲（0288）升4.56%，收報6.42元，是升幅最大的藍籌，瑞聲（2018）跌2.43%，收報34.1元；舜宇（2382）跌1.25%，收報102.8元、創科實業（0669）升2.44%，收報54.6元。

本周內銀輪流公布業績，今日建行（0939）表現最佳，升0.52%，收報5.78元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻9點。工行（1398）則跌0.61%，收報4.87元；交行（3328）跌0.58%，收報5.18元；中行（3988）跌0.34%，收報2.95元。

長和系創辦人李嘉誠及長實集團（1113）主席李澤鉅透過李嘉誠基金會，連日購入長實共786.85萬股，合共涉資4.3198億元，長實集團升0.93%，收報54.3元。其他地產股方面，恒地（0012）跌0.14%，收報36.85元；新地（0016）升0.54%，收報112.5元；新世界發展（0017）升0.2%，收報9.86元；信置（0083）升0.18%，收報11.36元。

兩隻藍籌創52周高，分別是蒙牛（2319）升2.8%，收報33.1元、中生製藥（1177）升1.29%，收報11元；兩隻創52周低，分別是瑞聲和恒安（1044）跌2.37%，收報49.35元。

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