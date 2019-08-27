誓要2020年衝千億規模的禹洲（1628），意味在今年銷售目標670億元上按年增5成，而集團為了買「麵粉」，單是上半年已進取拿地141億元(人民幣,下同)，相當於貨值503億元，亦增加了合作項目。獲董事會林龍安指名回巢幫手衝千億的首席財務官兼副總裁邱于賡表示，集團在合約銷售上的權益比率由2018年的七成降到2019年上半年的6成，就是為了衝千億元作出一定犧牲，亦是因應市場風險增加作的調整，加大合作項目比例。

對於上半年積極拿地，邱于賡解釋指，上半年回款大約242億，拿地權益128億元，按全年670億元，以權益計6成約400億元，按回款一半去拿地，即全年拿地約200億元，下半年尚有60-70億元可用於拿地，在現金流充裕下，亦不會對負債比率造成影響，維持低於75%水平。

至於林龍安曾表示中期或調升全年目標，但最終維持670億元目標，邱于賡亦表示按市場發展，需要保守一點，但按目前銷售及供貨，只要五成左右去化率便能達標，集團中期去化率達65%，完成目標，甚至超出都沒問題的。截至中期，集團土儲1918萬平方米，貨值3400億元，下半年供貨800億元。

近年因為人民幣波動、內地早年曾放寬借貸等，令行業境外債的比例已縮到約30-35%水平，但禹洲上半年美元債及港元債分別佔總債預的46%及3%，共計近五成水平。邱于賡表示主要因為境內債市收緊，而上半年美元債息跌得較多，故多做美元債，但整體傾向境內、境外債為六四比。目前人民幣只小幅波動，公司已有對沖，若波動加大將再加大對沖。

他又透露，集團尚有一些境外債額度，足夠兩次常規發債。

此外，問到近年發展不俗的商業及物業管理可有分拆可能，林龍安表示，希望兩項業務更加成熟，預期需時兩到三年才考慮分拆。

記者：方楚茵

其他報道：

【港股午市】恒指窄幅波動 半日升26點 碧桂園升4.6%

【公司業績】永達汽車半年賺7.34億元 不派息

【公司業績】中國飛機租賃半年多賺1.5% 中期息0.23元

【公司業績】中國通訊服務上半年多賺7% 不派息

【公司業績】中國食品中期純利升15% 不派息

【A股午市】內地股市反彈 滬指收復2900點

【納入因子】瑞銀：MSCI擴容今日收市後生效 料45億美元淨流入A股

【人幣走勢】美銀美林料人幣年底貶值至7.5

【人幣急貶】人幣先升後貶 跌穿7.16

【中國數據】7月規模以上工業企業利潤增長2.6%

【經濟放緩】惠譽分析員：預計中資銀行要大量集資