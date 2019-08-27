美國總統特朗普表示，對中美達成協議的前景比近期更樂觀，不過，中國外交部昨日表示未有進行通話，中美貿易談判未明，港股今早窄幅波動，高開35點後，最多曾跌71點，最多曾升84點，波幅僅155點。恒指半日升26點或0.1%，報25707點，成交金額397億元；國指升25點或0.26%，報10039點。

昨日以1.725億元回購1800萬股的碧桂園（2007）升4.62%，收報10.18元，是升幅最大的藍籌，而建行（0939）升1.04%，收報5.81元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻19點。

昨日公布業績的申洲國際（2313）跌2.82%，收報106.7元，是跌幅最大的藍籌。中移動（0941）則跌1.58%，收報65.35元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低19點。

內地7月全國規模以上工業企業利潤止跌回升，按年升2.6%，加上MSCI上調A股納入因子至15%，A股向上，石化、電氣機械、汽車是拉動利潤增速由負轉正的主要行業，刺激吉利（0175）升3.22%，收報12.18元。另外，消費品製造業利潤增速明顯加快，加上獲大行唱好，安踏（2020）升7.1%，報65.6元，曾升至66.2元的上市新高。

中美貿易談判未明，貿易股走勢各異，瑞聲（2018）跌2.15%，收報34.2元；舜宇（2382）跌0.1%，收報104元，不過，創科實業（0669）升2.72%，收報54.75元。

長和系創辦人李嘉誠及長實集團（1113）主席李澤鉅透過李嘉誠基金會，連日購入長實共786.85萬股，合共涉資4.3198億元，長實集團升1.39%，收報54.55元。

本地地產股向上，恒地（0012）升0.27%，收報37元；新地（0016）升1.16%，收報113.2元；新世界發展（0017）升0.71%，收報9.91元；信置（0083）升0.71%，收報11.42元。港鐵（0066）升0.22%，收報46.5元。

消費股續造好，蒙牛（2319）升3.42%，收報33.3元、中生製藥（1177）升1.1%，收報10.98元，齊創52周高，石藥（1093）亦升1.9%，收報16.12元。

惠譽分析員預計，中資銀行要大量集資，內銀走勢各異，工行（1398）跌0.2%，收報4.89元； 建行升1.04%；交行( 3328)跌0.19%，收報5.2元；中行（3988）升0. 68%，收報2.98元。

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