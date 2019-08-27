中國飛機租賃（1848）公布，截至6月底止中期純利升1.5%至3.12億元，每股盈利為0.461元，中期息增加4.5%至0.23元。

期內，集團收入升3.9%至16.75億元；整體租賃收入升5.8%至12.3億元，當中融資租賃收入下跌18.5%至3.52億元，經營租賃收入升20.2%至8.77億元；其他收入如來自飛機交易及飛機貿易的貢獻則下跌1%至4.45億元。

融資租賃收入減少乃由於融資租賃項下的機隊規模由67架飛機減少至61架飛機。經營租賃收入增加乃由於經營租賃項下的機隊規模由42架飛機擴增至53架飛機。

上半年，集團持續壯大機隊規模，同時優化機隊組合，共向航空公司客戶交付5架新飛機，並完成1架老飛機退租並售予聯營公司國際飛機再循環有限公司及其附屬公司處置。截至6月30日，中飛租賃自有飛機115架，待付新飛機訂單227架，預計於2023年前完成交付。

回顧期內，本集團向國際飛機租賃投資平台CAG Bermuda 1 Ltd及其附屬公司出售4架飛機，使為CAG管理的飛機增加至22架。連同該批管理飛機，中飛租賃於2019年6月30日的機隊總數為137架。

截至2019年6月30日，集團管理飛機數量已增至22架。資產總額為432.4億元，增加4.4%。主要原因為期間就購買飛機作出的PDP增加。