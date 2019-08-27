恒指升26點，收報25707點，成交金額397億元。美股升1%，但港股昨日跌幅已大為收窄，初步反映了中美緊張關係降溫的利好因素，今早市況好淡爭持。強勢版塊仍然是醫藥、體育用品、2線科技股，安踏（2020）績後急升8.1%創新高，平安好醫生（1833）升6.3%突破50元關口。回購股份的碧桂園（2007）和長實地產（1113）均向好，分別升4.6%及1.4%。

整體來看，恒指周一穩守前低位，除非貿易戰又突然急劇惡化，否則短線市況會偏穩向好。另外，中美雙方都非常重視股市表現，認為這反映了兩國在貿易戰中是否屬於強勢一方，在國家隊的呵護下，A股表現明顯強於港股。對於主要買大市為主的投資者，現階段A股明顯更勝港股。但要留意，今日A股升勢凌厲，一個主要原因是MSCI擴容將於今日收市後生效，會把A股納入比例從10%提升至15%，市場出現偷步買入情況。

醫藥股一支獨秀，但短線已相當超買，14天RSI普遍已達到80%水平，開始有整固需要，唯依然是分注低吸的對象。短線可留意一些落後版塊。汽車股和內房股今早轉強，當中吉利（0175）績後由1元水平回升，反彈了近10%，今早升破12元關口。

以業績來看，純利倒退40%符合預期，亮點有均價銷售升3%，庫存也從18年6月底止的20000輛下降至6000輛，毋須減價促銷，市場供需回復健康。宏觀來看，去年下半年汽車銷售已大幅度轉差，在基數效應下，料未來數月有機會出現按年增長的銷售數字，對股價有正面作用。只是復蘇之路會相當緩慢，汽車股只宜博反彈不宜買入持有。

張兆聰

明報首席評論員