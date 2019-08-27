隔晚美國總統特朗普表示，對中美達成協議的前景比近期更樂觀，港股今早高開35點或0.14%，報25715點，成交金額11億元；國指今早高開12點或0.13%，報10026點。

昨日出手回購的碧桂園（2007）升2.77%，報10元，是升幅最大的藍籌，而本周公布業績的建行（0939）升0.7%，報5.79元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻13點；中移動（0941）跌2.11%，報65元，是跌幅最大的藍籌，亦是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低26點。

長和系創辦人李嘉誠及長實集團主席李澤鉅透過李嘉誠基金會，於今年8月20日、8月22日及8月23日，分別以每股平均價55.2992元、54.2922元及54.6365元，購入長實共786.85萬股，合共涉資4.3198億元。長實集團開市升0.74%，報54.2元。

碧桂園昨日以1.725億元出手回購1800萬股支持股價，佔已發行股份的0.0831%，每股回購平均價為9.5836元，是集團中期績後首次進行回購。開市報10元，升2.7%。

交銀（3329）公布，截至今年6月底止，集團錄得純利2.54億元，同比升9.5%，每股基本盈利0.09元，不派息。開市報1.13元，無升跌。

信德集團（0242）公布，截至6月底止中期純利大增10.14倍至34億元，每股盈利為112.7港仙，不派中期息。開市報2.71元，升5%。

為稻香（0573）服務17年的老臣子兼行政總裁梁耀進辭任。稻香公布，梁耀進因個人理由辭任公司執董、行政總裁及公司秘書等職務，自今年11月19日起生效。開市報1.35元，無升跌。

康師傅（0322）今日收市後公布中期業績，期內純利15.03億元（人民幣，下同），按年升15.05%，主要受惠於毛利率上升及財務等行政費用下降。不派中期息。開市報11.8元，跌2.4%。

美圖（1357）上半年虧損3.71億元人民幣，虧損較去年同期有所擴大。旗下產品上半年整體的月活躍用戶（MAU） 跌幅最大的是「美拍」，MAU較2018年年底跌25%；而主打產品「美圖秀秀」則較2018年年底升5%。開市報2.07元，升3.5%。

眾安在綫（6060）公布，截至6月底止中期虧轉盈賺9450萬元，去年同期則錄得虧損6.558億元。不派中期息。開市報21.45元，升1.4%。

小米（1810）總裁林斌於近日出售小米股份，並承諾一年內禁售，小米開市報8.76元，升0.69%。

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