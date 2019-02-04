【開市焦點】港股ADR跌91點 長實、碧桂園回購
文章日期：2019年8月27日 08:35
美股三大指數升逾1%，港股ADR則續跌91點或0.36%，報25588點。個股ADR普遍向下，騰訊（0700）ADR跌0.71%，折合報323.7元；匯控（0005）跌0.61%，折合報55.86元；建行（0939）跌0.88%，折合報14.53元。
今日焦點股份可留意：
長和系創辦人李嘉誠及長實集團（1113）主席李澤鉅透過李嘉誠基金會，於今年8月20日、8月22日及8月23日，分別以每股平均價55.2992元、54.2922元及54.6365元，購入長實共786.85萬股，合共涉資4.3198億元。
碧桂園（2007）昨日以1.725億元出手回購1800萬股支持股價，佔已發行股份的0.0831%，每股回購平均價為9.5836元，是集團中期績後首次進行回購。
交銀（3329）公布，截至今年6月底止，集團錄得純利2.54億元，同比升9.5%，每股基本盈利0.09元，不派息。
信德集團（0242）公布，截至6月底止中期純利大增10.14倍至34億元，每股盈利為112.7港仙，不派中期息。
為稻香（0573）服務17年的老臣子兼行政總裁梁耀進辭任。稻香公布，梁耀進因個人理由辭任公司執董、行政總裁及公司秘書等職務，自今年11月19日起生效。
康師傅（0322）中期純利15.03億元（人民幣，下同），按年升15.05%，主要受惠於毛利率上升及財務等行政費用下降。不派中期息。
美圖（1357）上半年虧損3.71億元，虧損較去年同期有所擴大。旗下產品上半年整體的月活躍用戶（MAU） 跌幅最大的是「美拍」，MAU較2018年年底跌25%；而主打產品「美圖秀秀」則較2018年年底升5%。
眾安在綫（6060）公布，截至6月底止中期虧轉盈賺9450萬元，去年同期則錄得虧損6.558億元。不派中期息。
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