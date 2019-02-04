美國總統特朗普表示，中國迫切想要達成協議，並稱美國願意進行冷靜談判。但中國外交部發言人耿爽稱，沒有聽說過美方提到的周末通話。另一方面，特朗普亦稱，美國「非常接近」與歐盟達成可能的貿易協議，因為歐盟不希望輸美汽車被加徵20%-25%的關稅。環球氣氛暫時改善，美股向上。

道瓊斯工業平均指數收漲269點，升幅1.06%，報25898點。標普500指數收漲31點，升幅1.1%，報2878點。納斯達克綜合指數收漲101點，或1.32%，報7853點。

道指成份股全線上升，蘋果升1.9%，報206.49美元(下同)，是貢獻道指升幅最大的藍籌，貢獻26點，而強生升0.05%，報127.8元，貢獻道指0.47點。

科技股方面，蘋果收市報206.49元，升1.89%，谷歌母公司Alphabet收市報1171.18元，升1.52%，亞馬遜收市報1768.87元，升1.1%，Facebook收市報180.36元，升1.46%。

歐洲STOXX 600指數收跌0.03%，報371點。德國DAX指數收漲0.41%，報11658點；法國CAC 40指數漲0.46%，報5351點；英國富時100指數收跌0.47%，報7094點。