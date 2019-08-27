港股急挫後展現不俗反彈，成交大增，低位有買盤承接，再次印證形勢不壞，但只限於強勢股，未能帶動全盤收復失地。恒指昨低開後最多跌929點、低見25,249點反彈，以近全日高位收市，收報25,680點，跌幅收窄至499點或1.91%；國指跌1.78%；大市成交1,042億元，高於60天平均逾三成。據《明報》港股數據庫，升跌比率9比91，跌逾3%佔下跌股份三成半；陽燭對陰燭為60比40，大部分股份下跌，沽壓較大，但低位有買盤承接，不少高於開市呈陽燭收市。

本報數據庫追蹤的30個行業，全線下跌，有超過六成跌幅逾2%、跑輸恒指國指；走勢偏強的燃氣成為表現最差行業，跌幅超過4%。潤燃（1193）半年業績遜預期，股價跌穿37.5元愈跌愈深，中線轉弱；新奧（2688）、中燃氣（0384）則守住82元及30元，不宜有失。

此外，原材料跌近4%，本地零售服務、科技器材、紡織及服飾跌約3%。雖然強勢的紡織服飾受壓，但集中弱勢股如利豐（0494）、新秀麗（1910）、周大福（1929）；相比下，強勢的安踏（2020）、李寧（2331）抗跌力強，回調至20天線初見支持。申洲（2313）半年業績差過預期，短線或陷入調整，心理關口100元為短線重要支持。

內房平均低位反彈逾4%

強勢行業或股份再次呈現強大承接力或反彈，內房股平均最低位反彈逾4%收市，醫藥保健、軟件服務亦由平均低位回升3%、4%收市，收市跌幅收窄至約1%。近期提到的物管股碧桂園服務（6098）創新高；藥股石藥（1093）、中生製藥（1177）倒升；美團（3690）創新高，近3周由低位反彈七成半的平安好醫生（1833）回吐小於2%。順帶一提，平安好醫生回調宜守45元；阿里健康（0241）初步扭轉跌勢，可以留意（詳看《技術取勝》）。

財險上望9.5元沽壓不輕

財險（2328）昨早低開後最多跌半成，但低位大彈，收市跌少於0.5%。公司上半年純利按年增近四成，得益於業務快速增長，投資收益增加及減稅利好政策影響；同時綜合汽車成本率顯著改善，反映監管力度加大，避險的行業惡性競爭，對公司產生正面作用。目前財險的估值不高，相當於今年預測市帳率約1倍，具重估空間。走勢上，財險考驗8.4元支持回升，惟上望9.5元沽壓不輕，短線有機會現水平整固，可趁低吸納。

[劉思明 數據尋寶]