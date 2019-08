無知比無能可怕,在於前者自以為是,愚惑眾生。

「做記者大多數沒有良心。」紀惠集團行政總裁湯文亮在自家facebook侃侃而談:「香港記者不得不做一些門面工(功)夫,我估計在今次暴動平息之後,不少記者要轉行,但並不是受壓於中央政府,而是香港人放棄了他們。」湯文亮的「記者無良心」,令我想起銀娛(0027)主席呂志和曾經說過,記者月薪4、5萬元,儲幾個月便有首期。不過不同的是呂志和知性內歛而話不多,沒有在報章、雜誌、電視訪問以至自家facebook中自吹自擂,也沒有說什麼「細價樓3個月內爆煲」。

細價樓3個月內爆煲了嗎?沒有,事隔4年細價樓未有爆煲之餘反而愈升愈有,而「爆煲論」亦早已變成「爆升論」,說這句話的湯文亮臉不紅耳不熱,繼續在不同渠道時而預測經濟樓價走勢,時而妄議時政,這次將矛頭指向記者。

面對一些針對政權的社會運動,傳媒往往成為攻擊對象,以烏克蘭2013年親歐盟運動為例,包括警隊在內的當權者,甚至有計劃地針對報道事實的記者,《TSN》報道以〈Journalists are disguising themselves as regular protesters for own safety〉為題指出,記者當時要被迫脫下有記者識別的螢光衣以避過當權者的射殺。不少人看到這裡會想,記者為什麼要在動亂風眼中奔波?為什麼甘冒被稱為「黑記」惡名仍要在前線採訪?人工回報一定很高。

對那些認為記者人工高或有額外回報的聲音,要先跟大家分享一些公開的入職數據。目前報館、電視台的記者(須要大學畢業)入職起薪點介乎13,000至17,000元,一般新入職是絕對不會超過20,000元;相反會考5科合格投考警員的起薪點介乎24,110元至38,580元(督察起薪點介乎45,305元至84,250元)。

面對這些公開數據有人或會問,記者人工應該較其他行業高吧?再看〈MoneyHero.com.hk〉在2018年11月整理的15個Fresh Grad最有「錢」途職位,讀註冊護士月薪28,040元、入境事務處主任月薪33,320元、見習律師月薪20,000元至40,000元,為什麼擁有大學學歷的記者要如廝「犯賤」?身水身汗走上前線邊吸催淚氣邊捱橡膠子彈進行直播?

對於香港記者而言,傳媒不只是形而下只計收入的一份工,不少前線記者為的是如實報道事件的真相,以直播告訴大家沒有剪接沒有延後的畫面。湯文亮說記者沒有良心,我只可以告訴你這兩個月來假如沒有前線記者,大家將不會知道元朗鄉黑如何肆無忌憚走上港鐵站內無差別襲擊、大家將不會知道警察如何邊舉槍邊用腳踼跪地市民、大家更無可能知道一名行動不便的16歲青年在上水幾乎跳橋。

我自1999年入行至今20年,對外我鮮有自稱資深傳媒人,要麼叫我跨媒體傳媒工作者,要麼叫我財經記者,因為記者二字已代表一切。我的認知中香港前線記者一直盡忠職守,目的只是盡量將真相告訴大家,沒有這群收入與工作付出不成正比的前線記者,你我可能還活在飲鉛水延年益壽、男扮女跑田徑比賽甚至站著吊頸自殺的荒謬世界。

奉勸湯文亮一句,今天出位方法有很多,特別是在紊亂之時多事之秋,可以是邊英勇克制邊舉槍腳踢跪地市民,也可以在網上高舉國旗做護旗手,問題是大眾的觀感,若「湯博士」下次要出位,可以考慮在中環中心裸跑一圈讓鳥自由飛,但不要侮辱記者。

你,嗅過催淚煙未?試過被元朗鄉黑打過嗎?幾多錢你願意試,我俾(相信眾籌會一呼百應)。

李鴻彥

