美圖（1357）上半年虧損3.71億元（人民幣，下同），虧損較去年同期有所擴大。旗下產品上半年整體的月活躍用戶（MAU） 跌幅最大的是「美拍」，MAU較2018年年底跌25%；而主打產品「美圖秀秀」則較2018年年底升5%。 集團首席執行官吳欣鴻指，上半年整體的MAU仍達到3.08億，美圖未來將朝「社交平台」的方向發展。他又預料，集團今年全年營收狀况仍然會是虧損，但虧損幅度會收窄，短期內未有融資計劃。

吳欣鴻表示，「美拍」將轉型成美圖社交生態一部分，用戶定位為25-35歲女性，希望能做到「視頻帶貨」的目標。他又指，美圖旗下產品將新增一項皮膚分析功能，同時會根據用戶的數據推薦美妝相關產品，望能把用戶和線下商店聯繫起來。

公司上月和小米（1810）發布首款和美圖影像技術合作的手機「小米CC9美圖定制版」，集團首席財務官顏勁良透露，公司和小米的合作分成比例為，美圖能收取每台手機毛利的10%。 吳欣鴻則表示，公司明年將發布「真正意義上的美圖手機」產品，但強調仍然是由小米負責研發銷售。

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