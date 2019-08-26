深高速（0548）公布中期業績，上半年淨利潤按年上升62.8%至15.8億元人民幣（下同），營業收入錄得26.99億元，按年微升0.81%。公司上半年以5.1億元收購南京風電51%股權，後者從事風能發電業務。公司指未來將繼續採取「雙能並驅」的策略，即除發展主業高速公路收費外，大力發展包括環保在內的其他副業。

此前公司遭深圳政府回購三條高速公路南光高速、鹽排高速及鹽壩公司，上半年路費收入方面因而按年大幅下降10.48%至22.04億元。扣除三項目上年同期路費後，其餘路費按年錄得3.95%的小幅升幅。公司上半年收入未有明顯下跌，主要由於房地產業務收入按年飆升179%至3.1億元，因此基本與被回購三條高速公路的利潤缺口相抵銷。加上上半年財務費用下降，投資收益按年上升逾一倍至6億元，公司全年盈利依然可觀。

公司執行董事兼總裁廖湘文指出，上半年公司地產行業有一定增長，但未來購入土地將十分審慎，不打算在公開市場購入土地。他又強調，未來房地產一定不會成為公司主業。

公司董事長胡偉指出，未來深高速都會持續投資環保行業，包括風能發電、工業微廢處理。他指現時高速公路收費行業總體處於虧損，僅有幾間資產較好的公司可以維持盈利，反觀環保行業景氣度就明顯好於前者。他補充，雖然環保業現金回流時間較慢，但依然較建設高速公路盈利快，因此看好此方面發展。

記者：馬迪帆