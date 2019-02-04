近年回歸一、二線城市的綠城中國（3900），大幅甩掉三、四線舊貨後，主力在一、二線城市買地，截至六月底的中期，綠城預估貨值達626億元(人民幣，下同)，另通過勾地、收併購等獲取貨值約900億元，實際上半年拿地已達約1500億元。集團主席張亞東及首席財務官馮征指，全年預計可拿地約2000億元，下半年的500億元將視乎機會出手。

馮征指，公司一直在逐步解決以往的土地結構問題，重新在一二線城市買貨，但受到限價等調控影響，令利潤空間受限，新地的項目毛利率多約20%，較舊貨的30%低，但長遠將有利集團表現，希望兩三年內可帶動毛利率企穩在20%以上，淨利潤率在10%水平。

中期集團新增土儲主要集中在杭州、寧波、合肥、鄭州、西安等一二綫核心城市，可售金額佔比約88%；同時，長三角作為戰略重點區域，可售貨值佔比66.3%。

集團已售未結轉的銷售額為1216億元，當中綠城權益佔670億元，下半年、明年、後年分別預算將有443億元、473億元及300億元結算，當中綠城權益分別佔268億元、254億元及148億元。

問到收購百年人壽股權一事，因不獲銀保監批准而擱置，張亞東指，雖然收購沒有獲批，但公司有關養老、金融等領域會繼續留意補強機會。

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