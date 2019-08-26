政府統計處公布，7月份出口按年下降5.7%，好過市場預期的跌8.2%；而進口則按年下降8.7%，差過預期的8.3%；貿易逆差為322億元，低過預期的428億元逆差。6月份出口為按年下降9%，進口則為按年下降7.5%。

首7個月出口則按年跌3.9%、進口按年跌5.1%，首7個月有形貿易逆差2768億元。經季節性調整的數字顯示，7月止三個月與對上三個月比較，出口跌0.8%，進口跌1.3%。

出口地點方面，7月份跌幅最大的亞洲地區分別是馬來西亞（跌14.7%）、越南（跌8.6%）、中國內地（內地）（跌7.1%）、泰國（跌7.0%）和印度（跌5.6%），而上升最大的則是菲律賓和台灣，分別上升26.0%和21.1%。而亞洲以外的目的地，跌幅最大的是德國（跌13.0%）和美國（跌10.3%），而上升的則是英國，升4.1%。

政府發言人表示，受環球經濟增長偏軟及中美貿易摩擦影響，7月份香港商品出口貨值按年進一步下跌5.7%。這些不利的外圍發展亦繼續拖累不少亞洲經濟體的製造和貿易活動。在這情況下，輸往多個主要市場的商品出口在7月份錄得不同程度的跌幅。

政府發言人又指，展望未來，面對困難的外部環境，以及中美貿易摩擦會在9月份進一步升級，香港的出口表現短期內應會持續疲弱，甚或進一步下滑。政府會密切留意有關情況。

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