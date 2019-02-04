港股今早因中美貿易角力升級而低開857點，最低跌929點，但隨中美有可能重啟貿易談判，恒指午後跌幅收窄，恒指以接近全日高位收市，收市跌499點或1.91%，報25680點，成交金額1041億元，大增40.3%，是8月6日1226億元後最多；國指跌181點或1.78%，報10013點。

今早大市低開後，中國國務院副總理劉鶴表示，願意以冷靜的態度，通過磋商合作解決問題，堅決反對貿易戰升級，恒指半日未有再創低位，半日跌幅已收窄至731點，而午後美國總統特朗普表示收到中國電話，邀請重啟談判，而美國將接受中國的邀請，消息傳出後，美股道指期貨止跌回升過百點、避險金價回落，而港股亦收窄至最多僅跌487點，高見25692點。貿易戰最受影響的舜宇（2382）早段曾挫7.6%，收市僅跌0.86%，收報104.1元。

不過並非所有貿易股均有此表現，萬洲（0288）仍跌6.4%，收報6.14元，是跌幅最大的藍籌，最多曾跌7.9%。創科實業（0669）最多曾跌6.7%，收市跌3.44%，收報53.3元；瑞聲（2018）曾跌7.1%，收市跌5.41%，收報34.95元。

在岸人民幣貶值，並跌穿7.15，友邦（1299）跌2.89%，收報75.5元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低81點；金沙中國（1928）跌2.91%，收報35元；銀娛（0027）跌1.92%，收報48.5元。

逆市升藍籌有4隻，碧桂園（2007）升1.35%，收報9.73元，是升幅最大的藍籌，亦是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻2點；另外三隻分別是石藥（1093）升0.76%，收報15.82元、中生製藥（1177）升0.74%，收報10.86元、太古（0019）升0.26%，收報78.1元。

申洲國際（2313）公布，截至6月底止中期純利升10.9%至24.16億元人民幣，申洲國際收報109.8元，跌2.83%。

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