中國石化（0386）昨日公布中期業績半年少賺24%，其中煉油、營銷及分銷、化工板塊息稅前利潤（EBIT）均有所下降，其中煉油部分的EBIT更大幅下跌52.8%至186億元人民幣（下同），唯勘探業務表現突出，EBIT飆升逾千倍，賺79.8億元。雖業務表現有所下降，但集團指下半年將繼續均衡投資，料全年可完成資本開支目標。

中國石化財務總監王德華指出，煉油方面盈利下跌原因有三，世界局勢動盪使得採購成本上升，其次原油運費大幅上升，每桶運費平均增加0.76美元，公司對此進行的貼水約100億人民幣。此外，今年上半年成品油價格有所下跌，公司售價與新加坡市場油價掛勾，以化工輕油價格方面倒掛最為嚴重，平均每桶價格下跌5.2美元，因此對煉油盈利有所衝擊。

投資方面，集團上半年資本開支按年增81%至429億元，其中近半為對上游項目投資。中國石化副總裁兼董事會秘書黃文生表示，下半年預計仍然將維持45%的資本開支在上游勘探及開發業務部分。今年中石化原油產量按年下跌1.4%至1.4億桶，被問及為何近年大力投資勘探項目，但原油產量有減無增，黃文生表示一般勘探投入周期較長，預計兩至三年才可有大規模增長。

中石化總裁馬永生表示，對下半年油價持謹慎看法，料其在較闊的區間內震盪。他表示，集團預料油價在每桶60美元至80美元間，因地緣政治及石油輸出國家組織（OPEC）這原油減產方面皆難以預估，所以對油價預測範圍較大。

記者：馬迪帆

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