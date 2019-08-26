【有片：選股王】財險具重估空間 短線或整固挑戰阻力
文章日期：2019年8月26日 12:44
中美貿易戰升級，人民幣持續受壓，而本港局勢持續緊張，港股大跌後初步喘定。恒指低開後最多跌929點、低見25249點反彈，半日收報25447點，跌731點或2.79%；國指跌2.64%；大市半日成交567億元。
科技股及中美貿易股份相關捱沽，萬洲（0288）、創科（0669）、瑞聲（2018）跌逾半成；內房股受壓，中海外（0688）、碧桂園（2007）跌3%、4%；本地地產股，新地（0016）、九創置業（1997）跌3%。重磅股騰訊（0700）、友邦（1299）跌3%、4%。不過強勢股低位承接大強，尤其是醫藥股，中生製藥（1177）、石藥（1093）半日倒升。部分科網股美團（3690）創新高，阿里健康（0241）升近一成，服飾、食品、物業管理股反彈較佳。
財險（2328）今早低開後最多半成，半日跌幅收窄1%。公司今年上半年純利按年增長39%至168億元人民幣，得益於業務快速增長，投資收益增加及減稅利好政策影響；期內非車險業務總保費收入按年增逾三成，為增長提供動力；綜合汽車成本率按季顯著改善，反映監管力度不斷加大，避險行業惡性競爭，對公司產生正面作用。目前財險的估值不高，相當於今年市賬率約1倍，具重估空間。走勢上，財險今早守住約8.4元支持回升，上望9.5元沽壓不輕，短線有機會現水平整固，凝聚動力挑戰阻力。
劉思明