安踏體育（2020）公布，截至6月底止中期純利升27.7%至24.8億元(人民幣‧下同)，每股盈利92.5元，中期息每股31分，下跌38%。

期內，集團收益升40%至148億元；毛利升45%至83.02億元；毛利率升1.8個百分點至56.1%。負債比率升16.8個百分點至22.8%。

截至今年6月底止，於中國大陸之安踏店的數目共有10,223家，較去年底增加166間；於中國大陸、香港、澳門和新加坡之FILA

店數目共有1,788家，增加136家。於中國大陸之DESCENTE店數

目共有115家，減少2家。於中國大陸之KOLON SPORT店數目共有

173家，減少8家。於中國大陸之SPRANDI店數目共有110家，減少6家；於中國大陸、香港、澳門和美國之KINGKOW店數目共有70家

，減少7家。

集團預計中國大陸安踏店的總數目將達到10,300至10,400家。而中國大陸、香港、澳門及新加坡FILA 店的總數目將達到1,900至2,000家。同時，DESCENTE 將深入滲透中國大陸一、二線城

市，著重於優越地段開設門店以提升品牌的市場地位。預計截至二零一九年底，DESCENTE 在中國大陸的門店數目有望達到130至140家，KINGKOW預計會有90至100家店鋪，SPRANDI預計會有120至125家店鋪，而KOLON SPORT預計會有170至180家店鋪。

安踏半日報61元，跌1.8%。