【指標改善】正榮下半年或加大拿地 料明年起利潤率達雙位數
文章日期：2019年8月26日 12:29
正榮地產（6158）上半年的財務指標改善，當中淨負債對總權益比率降低3.2個百分點至70.8%，借貸加權平均利率跌0.2個百分點至7.6%。執董、財務總監兼副總裁陳偉健指出，集團率先優化財務結構，下半年才按機會再加大拿地力度。他預期正榮的借貸加權平均利率下半年可拉低至7-7.5%，而現金對短期借貸比率將由中期的1.21倍，提升至1.4-1.5倍。
他指，目前拿地比較慬慎，但若新地皮淨利潤率能達到雙位數，毛利率達至25%，開盤在七個月以內等幾項指標，不排除下半年增加拿地投資機會，下半年尚有150億元的拿地預算，不過淨負債率亦會維持在8成以內。他又表示，目前開盤的項目多利潤率已達雙位數，料可在2020-2021年逐步反映。
至於上半年正榮短債仍佔達47%，陳偉健表示年底將可降至4成，明年降至3成。集團尚有外幣債額度8.9億美元、小公募債31億元人民幣額度等。
記者：方楚茵
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