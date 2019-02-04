恒指半日跌731點 曾挫929點 跌幅是逾一年最多(劉焌陶攝)

中美貿易戰升級，環球股市重挫，港股低開857點後，半日最多挫929點或3.55%，跌幅是去年10月11日4.08%後最多，恒指半日跌731點或2.79%，報25447點，成交金額566億元；國指跌269點或2.64%，報9925點。

藍籌股當中，48隻下跌，萬洲（0288）跌7.32%，收報6.08元，是跌幅最大的藍籌，而重磅股騰訊（0700）跌3.71%，收報321.8元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低100點。逆市上升的只有2隻，同為藥股，其中，中生製藥（1177）升2.04%，收報11元，是升幅最大的藍籌，亦是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻4點；石藥（1093）則升0.38%，收報15.76元。

貿易戰升級，貿易相關股份重挫，瑞聲（2018）跌5.82%，收報34.8元；舜宇（2382）跌3.81%，收報101元；申洲國際（2313）跌1.24%，收報111.6元；創科實業（0669）跌5.25%，收報52.3元。

香港政局未見解決，本地地產股下跌。恒地（0012）跌3.17%，收報36.6元；新地（0016）跌3.15%，收報110.7元；新世界發展（0017）跌3.25%，收報9.81元；長實集團（1113）跌3.56%，收報52.9元；信置（0083）跌3.29%，收報11.16元。周未封站、飛站的港鐵（0066）跌2.23%，收報46.05元。

人民幣貶值跌至10年低，影響購買力，濠賭股下跌，金沙中國（1928）跌4.3%，收報34.5元；銀娛（0027）跌3.34%，收報47.8元。同樣受購買力影響的友邦（1299）亦跌2.89%，收報75.5元。

部分績優股逆市向上，美團點評（3690）首次錄得季度純利，半日升6.9%。

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