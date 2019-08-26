美國再度提高中國產品的關稅，貿易戰再度升級。國務院副總理劉鶴出席2019重慶智博會時表示，中國歡迎世界各國包括美國在內的投資者在華投資和經營，將繼續創造良好的投資環境，保護產權，堅持在開放條件下推動智能產業發展，堅決反對技術封鎖和保護主義，努力保護產業鏈的完整性。

劉鶴指，願意以冷靜的態度，通過磋商合作解決問題，堅決反對貿易戰升級。他認為，貿易戰升級不利於中國、不利於美國，也不利於全世界人民的利益。

劉鶴又稱，智能產業是高新技術產業，科學技術的發展不受國界限制，由於其產業鏈的特點，更需要加強國家間的合作。他表示，智能產業發展迎來重大機遇，也帶來不少挑戰，要堅持好四個原則，把握好智能化的發展方向。第一，堅持增進人類福祉導向；第二，堅持提高效率與創造就業等方面的平衡；第三，堅持尊重和保護個人隱私；第四，堅持維護倫理道德底線。

劉強調，在智能產業的領域下，必須紮實工作，深度思考，敢於行動，必須在出乎意料的創新之中引領預期，在社會沒有意識到的潛在需求領域創造有效供給，才能促進智能產業取得更大發展。

其他報道：

【大行點睇】Jefferies降瑞聲評級至「持有」 目標價下調至40元

【股份異動】中美角力升級 科技股無運行 瑞聲見四年低

【人幣貶值】在岸人民幣貶至7.1479 見十年新低 瑞銀睇7.3

【中美角力】梅努欽：習近平在貿易問題上已成為「敵人」