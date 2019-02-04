中美角力升溫，加上香港周末再有警民衝突，恒指今早低開857點或3.28%，報25322點，成交金額20億元；國指今早低開291點或2.86%，報9903點。

50隻藍籌股當中，只有信置（0083）一隻無升跌，其餘49隻全部下挫，當中，萬洲（0288）跌8.17%，報6.07元，是跌幅最大的藍籌，而友邦（1299）跌4.76%，報74.05元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低133點。

貿易相關股下跌，舜宇（2382）跌7.19%，報97.45元、瑞聲（2018）跌5.82%，報34.8元、創科實業（0669）跌3.99%，報53元、申洲國際（2313）跌6.37%，報105.8元。

本地地產股下跌，恒隆地產（0101）跌2.7%，報17.3元、長實集團（1113）跌3.37%，報53元、恒地（0012）跌4.63%，報36.05元、新地（0016）跌3.76%，報110元、新世界發展（0017）跌4.34%，報9.7元、九龍倉置業（1997）跌2.63%，報42.55元。

周末封站、飛站的港鐵（0066）跌2.76%，報45.8元。

太保（2601，滬︰601601）上半年純利增加96.1%至161.83億元人民幣（下同），當中太保壽險淨利潤122.59億元，產險淨利潤33.5億元，扣除非經常性損益的淨利潤為113.45億元，按年增38.1%。集團每股基本收益1.79元，按年增加96.1%。開市報33.05元，跌3.6%。

中國石化（0386）公布上半年母公司股東應佔淨利潤按年大跌24.7%至313.4億元人民幣，派中期息每股0.12元。開市跌2.99%，報4.54元。

富時羅素（FTSE Russell）公佈季度調整結果，宣布將A股於全球股票指數系列中的納入因子由5％提升到15％，變動將於9月23日開市前正式生效。南方A50開市報14.5元，跌1.8%。

卓悅（0653）公布上半年度業績，截至今年6月底止錄得2951.1萬元淨虧損，去年同期則賺742萬元，每股虧損0.9仙，不派中期息。開市報0.113元，無升跌。

剛在6月中上市的太興集團（6811）發盈警，預期上半年的純利將按年錄得顯著減少，主要因3項非經常性的事項。開市報1.6元，跌4.1%。

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