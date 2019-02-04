【開市焦點】港股ADR跌619點 留意港鐵、貿易相關股
文章日期：2019年8月26日 08:48
中美角力升級，美股三大指數跌幅屆2.4%至3.1%，港股ADR亦跌619點或2.42%，報25560點。個股ADR普遍向下，騰訊（0700）ADR跌2.93%，折合報324.4元；匯控（0005）跌2.12%，折合報55.89元；建行（0939）跌2.67%，折合報5.64元。
今日焦點股份可留意：
中美互相加徵對方的商品關稅，貿易戰相關股料受挫。
周末再有示威遊行，警方相隔一周後再次使用催淚彈，並首次出動「水炮車」，而港鐵（0066）更封站。留意本地地產、零售相關股，以及港鐵。
太保（2601，滬︰601601）上半年純利增加96.1%至161.83億元人民幣（下同），當中太保壽險淨利潤122.59億元，產險淨利潤33.5億元，扣除非經常性損益的淨利潤為113.45億元，按年增38.1%。集團每股基本收益1.79元，按年增加96.1%。
中國石化（0386）公布上半年母公司股東應佔淨利潤按年大跌24.7%至313.4億元人民幣，派中期息每股0.12元。
富時羅素（FTSE Russell）公佈季度調整結果，宣布將A股於全球股票指數系列中的納入因子由5％提升到15％，變動將於9月23日開市前正式生效。
卓悅（0653）公布上半年度業績，截至今年6月底止錄得2951.1萬港元(下同)淨虧損，去年同期則賺742萬元，每股虧損0.9仙，不派中期息。
剛在6月中上市的太興集團（6811）發盈警，預期上半年的純利將按年錄得顯著減少，主要因3項非經常性的事項。
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