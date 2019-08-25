中國石化（0386）今日於上交所先行公布中期業績，上半年母公司股東應佔淨利潤按年大跌24.7%至313.4億元人民幣（下同）。期內公司營業收入按年上升15.3%至1.5萬億元，但經營利潤按年下跌20.2%至491億元，此外經營活動產生的凈現金流按年大幅下跌54%至329.2億元。集團派中期息每股0.12元人民幣。

集團上半年原油產量錄得1.41億桶，按年下跌1.4%，其中境內原油1.24億桶，按年升0.3%，境外原油1763萬桶，按年跌11.6%。天然氣產量錄得5095億立方英呎，按年升7%。報告指出，下半年集團計劃生產原油1.42億桶，其中境內1.25億桶，境外1700萬桶，生產天然氣5070億立方英呎。

收入方面，集團上半年外銷原油、天然氣及其他上游產品營業額按年上升32.4%至545億元，其中天然氣量價齊升。主要業務對外銷售石油產品則按年微升3.3%至7426億元，佔總收入49.5%，集團指是由於適度增加成品油出口，保持較高的加工負荷及加大市場營銷力度。

集團上半年業績倒退主要受成本拖累，報告顯示，由於公司原油和成品油貿易經營量擴大及匯率影響採購價格上升，集團經營開支按年大幅上升17%至1.5萬億元。其中採購原油、產品及經營供應品費用按年上升21.3%至1.2萬億元。