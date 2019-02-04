財經及庫務局局長劉怡翔發表最新網誌提到，周四與金融服務界議員、監警會副主席張華峰及約二十位證券業界的高層代表見面就經營環境、各自面對的困難和解決當前的社會困局分享交流，對方表示支持政府尋求方法加強與市民，特別是與年輕人的溝通，建議要多用社交平台以及KOL去多作交流，他承諾會跟進和反映。

他又提到早前出席活動，有本地大型連鎖零售店的主事人打算在租約期滿後單在彌敦道便可能要結束四間分店，旺區食肆難見高朋滿座，擔心裁員及結業潮隨之而來。他指宏觀環境我們無從改變，只可傾力應對；內在本地社會的紛爭令到香港「屋漏兼逢連夜雨」，希望可以儘快平息。

財經及庫務局局長劉怡翔發表最新網誌如下：

最近這幾個星期翻開報章雜誌，又或是瀏覽網上評論，各種分析本地經濟下滑的報導佔據了不少版面。政府最新公布的第二季本地生產總值，經季節性調整後按季計算實際上呈現0.3％的負增長，反映本港經濟正面對中美貿易摩擦、英國可能「硬脫歐」等外圍不利因素，以及本地社會紛爭的困擾，增長越見乏力。

面對如此困境，財政司司長宣布了一系列涉及191億元的「撐企業、保就業、紓民困」的提振措施。其實環顧全球，很多地方都考慮採取類近的方式，好像德國剛宣佈會在有需要時動用超過500億歐元去提振經濟，而美國亦藉減息去刺激經濟，並有建議美國也要準備刺激經濟措施以防衰退。

除了早前有國際信貸評級機構關注本港的大規模遊行及抗爭場面對本港造成的影響，新近多間投資大行或銀行不約而同認為本港經濟瀕臨衰退，其中之一甚至將香港全年本地生產總值的增長預測下調至負數，全方位看淡樓市、股市、經濟，並預警風險處處，經濟會面臨進一步下行的挑戰。

早兩天我出席活動時碰到一個本地大型連鎖零售店的主事人，他表示打算在租約期滿後單在彌敦道便可能要結束四間分店，反映市道情況實在令人憂慮。大家也許亦察覺不少設於旺市地區的食肆，即使繁忙時段都鮮見高朋滿座的情景，而更令人擔心的是隨結業而來、大家極不願見到的裁員情況。事實上本地最新經季節性調整的失業率（五至七月）上升了0.1％至2.9％，雖然數字仍屬於低水平，但已是近兩年來首次回升。而過去在2003年和2009年，失業率曾高見超過8％和5％，香港勞動人口近四百萬，失業率上升會影響數以十萬計的打工仔。

影響著香港經濟的宏觀環境我們無從改變，只可傾力應對；至於內在本地社會的紛爭，則令到香港「屋漏兼逢連夜雨」，我們希望可以儘快平息。若然香港的社會、經濟、民生建設持續受到破壞，令到國際投資者對香港失去信心，會對香港造成長遠傷害。我們期盼社會各方能放下成見和對立情緒，大家回歸理性，好好守護香港多年來苦心經營、努力建設的成就，一起攜手應付下滑的經濟前景。

行政長官星期二提出要構建一個溝通平台，並已馬上展開工作，希望能直接與社會不同階層、不同政治立場、不同背景的市民接觸和溝通，聆聽各人的心聲，了解大家面對的問題，以至大家對香港未來發展的想法。雖然平台的具體運作模式仍有待確定，但可以肯定的是，無論大家持甚麼政見，擁護甚麼價值，追求甚麼方向，我們都無任歡迎。我們所期望的是，大家可以在沒有前設下真誠對話，而目標只有一個，就是一起為香港現在的困境尋找出路。

正如行政長官所講，整個問責團隊很願意到社區直接進行這些對話和溝通，我對此亦期待參與，希望可以凝聚社區參與。而普羅市民以外，我們當然亦十分重視業界的聲音，所以會更積極與他們接觸，聽取意見。就在剛過去的星期四，我就與張華峰議員以及約二十位證券業界的高層代表見面，與他們就經營環境、各自面對的困難和解決當前的社會困局分享交流。他們支持政府尋求方法加強與市民，特別是與年輕人的溝通，建議要多用社交平台以及KOL去多作交流。我承諾會跟進和反映，一同為業界創造更好的前景。

在接下來的日子，政府亦會安排一系列的圓桌會議，與金融業其他界別的代表見面，聆聽他們的意見。要解決香港當前的問題，溝通、聆聽和行動是不二之法，誠盼社會各界和我們一起努力，讓香港能逐步復元，重燃希望，重新出發。