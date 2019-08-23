【明報專訊】近日香港社運終有點偃旗息鼓的迹象，整個社會都非常疲倦，真的需要休息了！林鄭犯下彌天大錯，但明顯因中央仍未批准辭職而被迫做下去。她開始嘗試派糖，建立所謂對話平台，在十月的施政報告中，必有更多紓緩民生問題的措施。如能改善民生，尤其房屋(需時甚長)，當然是好事，但抱歉，對解決今次社運的核心政治問題，幫助甚微。

香港是個19世紀，兩次鴉片戰爭，歷史遺留下來的畸胎，亦正因如此，香港才這麼獨特、迷人，和具有價值。但既然DNA是畸形的，怎可能成長為一個完全「正常」的社會(當然沒有絕對定義) ？

上周已敍述過1980年代初的故事，香港開始擔心九七問題，出現移民潮，社會和金融市場漸趨不穩定，港元兌美元滙率由5.6跌至9.6，後來推出聯繫滙率，才穩定下來。政制方面，更需等到鄧小平先生推出「一國兩制」，得到50年不變的承諾，香港人才放心，更開始大量投資到內地，建設祖國。所以我認為「一國兩制」，其實是為九七前，而並非九七後所設計的。回歸後第二天，即碰到亞洲金融風暴，衰足6年，到SARS後才開始復蘇，即使不是「一國兩制」的錯，但最少可說「腳頭」非常差。

兩個權宜之計 深種不穩禍根

上周也提過聯繫滙率和「一國兩制」，這兩個權宜之計，雖有效穩定上世紀80年代香港人的信心，但亦留下一大堆嚴重的後遺症，亦是現在香港再趨不穩定的禍根：

（1） 聯繫滙率有助穩定投資者信心，非常適合香港的開放式經濟，更對中國吸收外資非常有幫助。但由於過去35年，大部分時間中國的增長率和通脹都遠高於美國，而香港經濟跟內地的經濟愈來愈密切，本需要較高息口來壓抑通脹和更重要的地產泡沫，但在聯繫滙率機制下，貨幣政策早已「外判」給了美聯儲，息口從上世紀80年代初的15厘以上，跌至GFC(環球金融危機)後的零利率，再加3輪QE。結果就是全球最昂貴的樓價，和最不合人道的人均生活面積。

（2） 「一國兩制」的2047時限問題。自回歸後，香港已不再是英國羞恥地搶來的所謂borrowed place，但竟然奇怪地竟仍活在非常有限的borrowed time。即使當年英國租新界，年期都有99年，但「一國兩制」竟然只有50年，即僅現在香港人均壽命的60%左右，對現在才十來歲的年青人來看，怎可以不擔心？過短的時限設計，是個極奇怪和嚴重的漏洞，即使深圳作為一個經濟特區，都沒有限期，為何已變回中國永遠屬土的香港，仍需再次面對此「租約期滿」問題？

（3） 《基本法》奇怪地也似乎故意留下多處憲法上的重要空白，包括23條，和更重要，如何達到普選的方法？為何當年不索性訂下一套完善的選舉法，或最少說清楚一條路線圖和時間表？在任何地方，從來修憲都是一件極困難的事情。美國無法修憲控制槍械，就是個好例子。理論上，設計雙普選並非修憲，仍留在一國兩制和基本法框架內，但實際上只是完成廿多年前，仍未完成的立憲工作。

貨幣貶值戰 聯匯將成犧牲

解釋完憲制問題的歷史根由，再探討一下未來吧。

我對聯繫滙率的觀點，大家都應該清楚。知道它的壞處，在適當時間可以檢討，但在危急時刻，絕不可碰。聯繫滙率，簡直是穩定香港的最重要支柱之一，尤其在連法治都已嚴重受損的今天。

我從來不擔心Kyle Bass之類的三流外國勢力來衝擊聯繫滙率，即使索羅斯(一流)也不怕。我最怕的是人民幣的半主動/半被動貶值，如真的只是一次性微調還好，但如不幸成為長期政策，真的以貶值來打愈來愈全球化的貨幣戰，我就非常擔心聯繫滙率將成為這場戰役的犧牲品。這不會是一個單純的經濟決定，必將是綜合經濟、外交和內政考慮的複雜決定，包括為何繼續支持美元為國際儲備貨幣，和內地人對香港的看法。

如果你認同現在香港的情况有點類似上世紀80年代初，面對九七問題，人心惶惶，動盪要等到出了「一國兩制」計劃才可平復下來。那麼是否現在的社會動盪，即使短期稍為平息，但除非2047的期限問題，得到明確解答，長期不安仍無法解除，社會動盪的頻率和幅度，必將隨着時間而加密和加劇？

大家可能有點猶豫，現在距離2047年仍尚有28年，比上世紀80年代初相對1997的時間點為早，是否太早杞人憂天？今次危機的導火線當然是反修例，因元朗事件而變為反警察暴力。但歸根究柢，最重要訴求就是真普選，亦認為有了真普選，才能保障其他權利。

但試想一下，如未能解決2047年這個期限問題，即使在3年後的下一屆特首選舉前，爭取到某形式的普選，有多大意義？還記得1997年前，英治年代最後一屆立法局選舉？彭定康取消功能組別，全部議席變為直選，遭中方指摘為故意搞局，結果「直通車」通不了，回歸後，馬上解散立法會，需要重新再舉行選舉，連功能組別制度都起死回生，一直沿用至今。我仍然主張先重啟普選立法會的討論，因為明年已到選舉，亦應較少爭議性，但或需要修改831框架。

所以即使能夠落實任何形式的普選制度，但如沒有能夠成功穿越2047年的擔保，結果也是徒然。如得到的只是短暫限於2047年前的普選制度，之後徹底取消一國兩制，更必令人失望和不滿。

所以這個看似仍有點遙遠的2047問題，最好能在不久將來內得到解決。如未能做到，恐怕社會動盪，不會完全平息，甚至愈來愈差。

3條出路 港獨危險難行

香港大概有3條政制出路，但機會並非均等。

（1） 不忌諱，少數極端分子其實是在追求「港獨」，成功機會絕對是零，亦當然極度危險。撇開民族大義，連食物和水源等實際問題都不講，只用兩段英治年代歷史來證明此舉的危險和不可行性。

1941年10月，在太平洋戰爭爆發前夕，英國首相邱吉爾，雖很早在內閣會議上已承認軍事上，香港是無法抵禦日本侵略，但仍殘忍地增派兩營加拿大兵來港，近2000人。結果到了12月8日，即偷襲珍珠港的翌日，日軍果然從深圳發動攻勢南下，不到兩日已佔領新界九龍，但港島仍堅守至聖誕節才投降。聽過不少長輩講這場慘烈港島防衛戰的故事，缺食水和糧食，更遭不停炮轟。英勇的加拿大軍死傷慘重，近300名戰死，其後再有200多名死在集中營，他們都葬在赤柱軍人墳場。

第二個例證是1980年代初的中英談判，英方從未認真考慮過保留從《南京條約》得來應為永久割讓的香港島，和經《北京條約》得到的界限街以南九龍半島，因為他們知道香港仍是個無法防禦的地方。從1949年起，新中國早已否定清廷簽下的所有不平等條約，但實際上仍尊重英國在香港的管治權。結果是等到了1997年新界租約期滿時，就收回整個香港。

有少數人更妙想天開，希望美國插手香港。但可以告訴大家，表面上不少美國政客針對中國，但私底下，我接觸過的美國高官和政客當中，不少都和中國有不錯關係，甚至金錢來往。

隨便舉兩個例子，昨天說美國應跟香港人站在一起，對抗北京的參議院共和黨大多數領袖Mitch McConnell，他是靠老婆運輸部長趙小蘭發達的，大量選舉經費亦來自老婆外家。早前，《紐約時報》曾作深入調查報道，披露趙小蘭爸爸，船運大亨趙錫成的大部分資金來自中國的銀行，業務亦以中國為主，他更是某前領導人的同窗兼好友。 美國前副總統Joe Biden，他兒子的私募基金，從2013年至今已接受了超過15億美元的中國資金。

我更求神拜佛，特朗普千萬不可插手香港。兩星期前，他在接見巴基斯坦總理Imran Khan時，隨口說他願意充當巴基斯坦跟印度在Kashmir（克什米爾）邊境問題上的調停人。印度總理Modi認為此舉為干預內政，即時取消整個Kashmir實行了70年的一國兩制(Article 370)，拘留所有政府高官，執行軍事戒嚴。同樣，如特朗普干預香港事務，只會令到情况更差，主權遠比貿易重要。

（2） 有些人希望大致上不變形，不走樣，港人治港，高度自治的「一國兩制」可獲得續約，因為2047年的時限實在太短。當年鄧小平也口頭上答應過如有需要，可給予更多時間，但可惜沒有寫下來。在現今情况，我認為以同樣條件來「續約」的可能性不太大，且機會肯定因近月事件而降低不少。

首先既然香港已回歸22年，竟仍可活在borrowed time之下已相當奇怪，為何中央會讓這歷史遺留下來的畸形情况再延續下去。有朋友妙想天開，問有沒有可能，香港人以交稅來交換「續約」？中央絕不缺錢，根本不可能動之以財。且看丹麥，也絕不會考慮特朗普神經的Greenland（格陵蘭）收購建議！

除非香港能證明繼續實行「一國兩制」，對祖國和香港，都是個無可替代的雙贏局面。要不然，為何會答應？但這是個雞蛋和雞的問題，如2047的期限問題沒法解決，香港就很難平靜下來，而愈動盪的香港，就愈對誰都沒有價值。

當年香港前途談判上，英國出賣了香港人，既不賦予居英權，談判團中亦沒有香港人(彭定康不算)，但最少是一次對等，兩個主權國的談判。但如現在香港真的想跟中央談2047年的問題，由誰來充當香港代表呢？特首和主要官員都是由中央委任的。正如我上周指出，香港沒有共產黨支部，整個體制內，香港都沒有代表，更遑論中央最高層，與上海在每屆常委都必有代表的情况，截然不同。香港最多只有一些政協和人大代表，主要功能都只是諮詢。

（3） 除非中央另作闡述，法理上，到2047年7月1日，《基本法》到期，將變為一國一制。當然大灣區發展，除幫助發展區內經濟外，似乎也有為此作出準備的意思。硬件上問題不大，高鐵和港珠澳大橋都通車了。本來的4+9，近日的深圳先行示範區等計劃都已出台，作好幾手準備。也歡迎港人搬到大灣區，未來應可享受到與內地人一樣的待遇。

移民潮再現 北京將鼓勵新移民

在這次重大社運後，亦必有大量香港人選擇移民，近日美、加和澳洲等地移民政策已收緊，所以連馬來西亞、台灣、葡萄牙和希臘都變為熱門點。估計中央反將加速鼓勵內地人移居香港，彌補人口的流失。

簡單研究一下香港的人口國籍結構。約150萬為大陸出生的新移民，外傭約有40萬（沒有居留權，不公平）。其他行業的外國人約20萬(住滿7年有永久居留，投票和參選權)。再加上估計約有100萬香港人擁有美、加、澳、英等其他國藉。即剩下來土生土長，沒有其他國籍的香港人，約430萬，佔740萬人口不到60%。到2047年，這比例可能將跌至40%或更低。

一國一制的最大問題是到了2047年，誰都不知道到時中國的一制是怎樣的一回事。會否大概和現在一樣，比現在更開放，還是比現在更收緊？

其實完全一國一制也不容易，我相信仍需要一些例外。簡單如交通，香港開車是右軚的，與內地相反。普通法下的公司法、合同法和破產法等，也與內地法律非常不同（內地仍未有個人破產法，可能快出台），要完全改變也不容易。 但這些都是在一國大前提下的小例外，不能算一國兩制。

從前偶然會去寧波旅港同鄉會食飯（臭豆腐超好味），但一直覺得它的名字很有意思。相信這個會的創辦人，初頭因戰亂而逃到香港，本以為小住三兩年，就可以回到家鄉。但想不到一眨眼，已「旅港」七十載。

香港是個華洋混集的國際大都會，生於大時代的動盪，成長於難民潮的血淚史， 孕育無數商界傳奇故事。大家都推崇備至的香港精神，其實也包含一點「旅港」的過客心態，未必是壞事。

中環資產投資行政總裁

[譚新強 中環新譚]